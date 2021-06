Az első húsz percben jelentősen többet volt a labda az olaszoknál, ez gólhelyzetekben is megmutatkozott, betalálniuk azonban nem sikerült. A 30. perchez közeledve rövid időre átvette az irányítást a walesi együttes, amely szögletből veszélyeztetni is próbált, de gólt nem tudott szerezni. Az olaszok mezőnyfölénye a félidő hajrájában érett góllá, a mérkőzés képe alapján pedig a társházigazda megérdemelten vonult előnnyel a szünetre.

A második félidő tizedik percében minden komoly reménye elszállt a walesi gárdának, Ethan Ampadu ugyanis csúnya szabálytalanság miatt piros lapot kapott a játékvezetőtől, így Robert Page csapata emberhátrányba is került. Az olaszok ebben a helyzetben magabiztosan tartották előnyüket, és bár a lefújásig többször is megpróbálták növelni azt, nem sikerült nekik.

Svájci siker a törökök ellen

A svájci válogatott 3–1-re legyőzte Törökország csapatát az A-csoport harmadik fordulójában, vasárnap Bakuban, ezzel életben tartotta továbbjutási reményeit. Svájc a csoport harmadik helyén végzett, mert rosszabb a gólaránya, mint a szintén négypontos walesi együttesé, így nyolcaddöntőbe jutásuk a többi csoport eredményétől függ.

A találkozón veszélyesebben kezdett a török válogatott, ám Seferović villanásával Svájc gyorsan vezetést szerzett. A folytatásban remek volt az iram, és ehhez számos kapura lövés is társult, a játékrész közepén pedig a svájciak növelték előnyüket. A törökök ezek után nagy erőket mozgósítottak, helyzetekig is eljutottak, azonban Yann Sommer többször is nagy bravúrral védett.

A második félidőben állandósult a svájci fölény, ennek ellenére a törökök voltak eredményesek egy tetszetős találat révén. A folytatásban is lendületes és eseménydús volt a meccs, amelyet Xherdan Shaqiri második gólja döntött el. A csapatok a hajrában sem lassítottak, újabb gól viszont már nem született.

Eredmények, 3. forduló, A-csoport: Olaszország–Wales 1–0 (gsz.: Pessina 39.), Svájc–Törökország 3–1 (gsz.: Seferović 6., Shaqiri 26., 68., illetve Kahveci 62.). A csoport végeredménye: 1. Olaszország 9 pont, 2. Wales 4 (3–2), 3. Svájc 4 (4–5), 4. Törökország 0.