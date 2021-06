Következő írásunk

Az alantas vírus után most az árvíz is próbára teszi e tájon élők tűrőképességét. Azaz feszegeti tűrőképességük határát. Mintha nem lett volna elég megpróbáltatásból, szenvedésből, parancsszóra átalakított, megváltozott életmódból, most százak, ezrek szembesülnek újabb természeti csapással, hiszen a lezúduló víz elönti a kertet, elmossa a háztájit, beömlik pincébe, otthonba, s még azt a kevéskét is elviszi, ami megmaradt.