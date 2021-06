A tárcavezetőt Barabás László, a Román Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Berszán István, az Erdővidéki Egyházmegye esperese, valamint Simon András, Bacon község polgármestere kísérte el. Tánczos Barna a terepszemle során alaposan körülnézett, és nem csak a templomban, de a helyiekkel is szóba állt, ezt követően kijelentette, hogy ő és az RMDSZ mindent megtesznek, hogy a gazdák javaiban, háztartásaiban, terményeiben esett kárt mihamarabb megtérítsék. Ráduly István példaértékűnek nevezte a magyarhermányiak összefogását, akik mindent megtettek, hogy minél hamarabb kitakarítsák a legmagasabb, A besorolású műemlék templomot, melyben egyméteres víz állt még vasárnap, illetve az érintett háztartásokat. A kormányhivatal vezetője részletes – háztartásokra lebontott – kimutatást kért a kárt felmérő bizottságtól, hogy a lehetőségekhez mérten hamar segítséget tudjanak nyújtani.

Amint arról beszámoltunk, vasárnap a hirtelen leesett nagy mennyiségű csapadék nyomán az Eger-patak hozama nagyon megnőtt és áradást okozott főképp Magyarhermányban. A víz a település XV. századi református műemlék templomába is betört, szintje egy méter körüli volt, és közel egy napba tellett, amíg sikerült megszabadulni tőle. A református egyházközség videófelvételt is közzétett arról, hogy a helyiek élőláncot alkotva vedrekkel merték ki a vizet a templomból, illetve több szivattyú is dolgozott.

Több mint harminc gazdaság, ötven hektárnál több termőföld

A prefektúra eddigi összesítése szerint Magyarhermányban és Kisbaconban összesen harminc gazdaságot árasztott el a víz, illetve egyhektárnyi termőterületet. Gazdaságot még Szentivánlaborfalván fenyegetett, de itt a katasztrófavédelem és a vízügyi igazgatóság emberei megelőzték, hogy komolyabb kárt okozzon. Szörcsén és Orbaiteleken termőterületek kerültek víz alá, összesen mintegy ötven hektár. Kökösbácsteleken pár gazdaságot érintett az áradás a Tatrang szintjének megnövekedése következtében. Szerencsére egyetlen helyszínen sem kellett senkit kimenekíteni vagy átmenetileg kitelepíteni. A kormányhivatal szóvivője, Erdély András arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kártérítési procedúrát a napokban elindítják. A kormányhivatal, valamint a megyei műemlékvédelmi igazgatóság képviselői ma szállnak ki Magyarhermányba, hogy felmérjék elsősorban a műemlék templomot, de a települést ért károkat is. A többi érintett faluban az elkövetkezőkben összesítik a károkat.

A hétvégi áradás Réty köz­séget is érintette, gazdaságokba nem tört be a víz, pár veteményest árasztott csak el, illetve a gátak közötti szabad területeken lévő legelőket borított el, ez azonban már megszokott, a nagyobb esőzések alkalmával gyakori – számolt be lapunk megkeresésére Dombora Lehel polgármester. Hozzátette: szintén nem példátlan, hogy a Feketeügy holtágaival meggyűlik a bajuk, szombat óta folyamatosan működnek a szivattyúk, mostanra stabilizálódott a vízszint a folyón is. A 13A, Kovászna város irányába vezető országúton, a folyón átívelő hídon továbbra is érvényes a súlykorlátozás, azaz 3,5 tonnánál nehezebb járművek nem haladhatnak át. A nehézjárművek továbbra is a 121A községi úton Maksa–Lécfalva–Cófalva vonalon kerülhetnek. Az elöljáró ugyanakkor hozzátette: az általa vezetett község esetében nem ritka, hogy nagyobb esőzések esetén kisebb áradások történnek, legutóbb egy héttel ezelőtt egy felhőszakadás miatt hordalékot, törmeléket kellett takarítani az utakról. A hétvégén szombaton volt veszélyesebb a helyzet, mivel a Feketeügy szintje folyamatosan nőtt, de az elmúlt években ennél komolyabb helyzettel is szembesültek, három évvel korábban sokkal magasabb vízállással néztek szembe.