„Mindenhol beszámoltunk arról, hogy az idei költségvetés tükrében az adott településen milyen fejlesztések várhatóak, és elmondtuk azt is, melyek azok a nagyobb városi beruházások, amelyek mindannyiunk életét befolyásolják, vagyis szóltunk az iskoláról, ahova minden településről járnak gyermekek, és a kórházról, amelyet egész Erdővidék lakossága felkeres. Rengeteg kérdés született arról, hogy mikor lesz víz, mikor lesz kész a szennyvízhálózat, mikor lesz jó az út. Elmondtuk, a hálózatok egy része hamarosan elkészül, máshol a tervezés van folyamatban, és remélhetőleg már idén pályázhatunk megvalósításukra. Az utakat pedig saját erőből nem tudjuk megújítani – de nem is fognánk neki, amíg a közművesítés nincsen meg. Viszont megígérhetem, hogy a vízlevezetést, a sáncok kialakítását megoldjuk az egész utcahálózat mentén, és a kövezett utakat is meggyaluljuk, így év végére falvakon is sokkal járhatóbbak lesznek az utcák. A felmerülő földes kérdésekre azt válaszoltam, a harmincéves elmaradást pár hónap alatt, de talán még pár év alatt sem lehet egyből helyrehozni, ezért ez ügyben megértést és türelmet kértem az érintettektől” – nyilatkozta Benedek-Huszár János.

A bodosiaknak a polgármester elmondta, idén a kultúrotthonnak illemhelyet építenek, a miklósváriaknak pedig azt, hogy az iskola udvarára játszótér készül és felújítják a volt óvoda épületét, hogy abban családorvosi rendelés elindulhasson.

Felsőrákoson a vízhálózat már használható, év végéig pedig a szennyvízvezeték is föld alá kerül a főutcán, jövőre a 38-as községi út munkálatait a második aszfaltréteg leterítésével lezárhatják. Bibarcfalván a főúton – mivel a 122-es megyei út korszerűsítése nemsokára oda ér – szintén még idén behelyezik a víz- és a szennyvízvezetéket. Köpecen a kultúrotthon javítására figyelnek oda, megoldják az elavult a villanyhálózat cseréjét, modernizálják az iskolai illemhelyeket, a fogyatékkal élők számára feljárót építenek, a hátsó udvarra pedig játszótér kerül. A tűzoltószertár felújítása önkéntesek segítségével történik meg: az anyagot a városháza vásárolja, a munkát az ügy mellé álló köpeciek végzik el.

Köpecbányán az utat már meggyalulták, következik az utcák javítása, illetve jogilag előkészítik, hogy a város tulajdonában levő negyven lakást felértékelhessék és áruba bocsáthassák. „A város ezeknek az épületeknek a karbantartására sosem költött, évtizedeken át az ottlakókra hárította. Úgy véljük tehát, ha az emberek eddig úgy vigyáztak rájuk, mintha a sajátjuk volna, akkor megérdemlik, hogy lehetőséget kapjanak, hogy hozzáférhető áron megvásárolhassák. Mert aki ma vállalja, hogy Köpecbányán él, az megérdemli, hogy segítséget kapjon” – vélekedett a városvezető.