Két oka is van annak, hogy miért kell elköltöztetni az oltszemi elhelyező központban nevelkedő gyermekeket és azokat a velük együtt a sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola oltszemi egységében tanuló bentlakó diákokat, akik nem a gyermekvédelmi rendszer ellátottjai. Az egyik ok, hogy az országos gyermekvédelmi és örökbefogadási hatóság néhány éve arról rendelkezett, fel kell számolni a nagy létszámú elhelyező központokat – jelenleg 147 ilyen létesítmény szerepel a listán –, és az is közrejátszik, hogy hét évvel ezelőtt Kovászna Megye Tanácsa és Sepsibodok önkormányzata turisztikai és kulturális célokra megvásárolta a Mikó-kastélyt és a melléképületeket a közel kilenchektáros területtel együtt.

Lapunk érdeklődésére Vass Mária, a megyei szociális gondozói és gyermekjogvédelmi igazgatóság vezetője elmondta, harminckét gyermek áthelyezéséről van szó a két kézdivásárhelyi és egy bodzafordulói új családi házba, a hat iskolai bentlakó pedig visszakerül a családjába. A huszonhárom alkalmazott fele továbbra is a szakmájában dolgozhat, néhányan az említett kézdivásárhelyi házakban vállalnak munkát, lesznek, akiket a hidvégi öregotthonba helyeznek át, egyesek nyugdíj előtt állnak, mások gazdálkodni fognak – mondotta.

A gyermekek beiskolázásáról Bokor Attilát, a speciális oktatásért felelős tanfelügyelőt kérdeztük. Az a hat fotosmartonosi, zoltáni, gidófalvi, zaláni, sepsikőröspataki gyermek, akik eddig bentlakók voltak az oltszemi kisegítő iskolában, ezentúl az oltszemi egység pénzügyi központjában, azaz a sepsiszentgyörgyi Speciális Iskolában fognak tanulni, az ingázást iskolabusszal oldják meg. Az állami gondozottak közül tizenöten Kézdivásárhelyen fognak tanulni a megyeközponti Speciális Iskola kihelyezett osztályaiban, szeptembertől a jelenlegi öt helyett hét ilyen osztály fog működni a céhes városban és egy Nyujtódon. A kilencedik osztályt kezdő diákokat besorolják a Gábor Áron és az Apor Péter Szakközépiskola szakiskolai osztályaiba, négy tizedikes tanulót egyéni integrációval segítenek felzárkózni az említett iskolákba, azok pedig, akik jelenleg a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában tanulnak és ősszel kezdik a szakiskola speciális oktatásában a XII. osztályt, maradnak ugyanabban az iskolában és bentlakók lesznek. Tizenkét tanulót Bodzafordulóra helyeznek át a június 17-én átadott családi házba, ők egyéni integrációs programban részesülnek.

Bokor Attila elmondta, a gyermekek iskolai besorolását egyénre szabottan határozták meg, ebben a tanfelügyelőség együttműködött a gyermekvédelmi igazgatósággal és a megyei erőforrás-központtal, az átmenet nehézségeinek leküzdésében pedig a SERA Alapítvány által támogatott program révén segítik a gyermekeket.