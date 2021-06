Lankad az oltási kedv, lejárnak a vakcinák

A katonaorvos szerint az Astra Zeneca oltásokat már jó ideje kiosztották a regionális és helyi oltóközpontoknak, de ezt a vakcinát egyre kevesebben igényelték az előző időszakban, így fennáll a veszélye annak, hogy szavatossági idejük le­jár. Megjegyezte, szeretnék ezt a helyzetet elkerülni, így az érintett dózisokat európai szinten újra el kell osztani, esetleg eladni vagy adományként felajánlani, hiszen vannak olyan országok, melyek nem jutottak hozzá kellő mennyiségű oltóanyaghoz – mutatott rá.

Valeriu Gheorghiță ugyanakkor arra figyelmeztetett, a szakemberek a fertőzések számának megnövekedésére számítanak a következő időszakban, augusztus végén – szeptember elején, amikor várhatóan a koronavírus delta (Indiából származó) variánsa indíthat el újabb járványhullámot. Az oltáskampány koordinátora Nagy-Britannia példáját hozta fel, ahol a fertőzés ismét terjed, különösen a fiatalok közt, hiszen körükben igen magas az oltással nem rendelkezők aránya. Ugyancsak Nagy-Britanniában tapasztalták, hogy a teljesen immunizált személyek több mint 90 százalékban védettek a súlyos megbetegedéssel, kórházi kezeléssel vagy akár elhalálozással is járó fertőzéssel szemben, azoktól eltérően, akiket nem oltottak be vagy csak egyik adag vakcinát kapták meg.

A katonaorvos továbbra is szorgalmazza, hogy aki teheti, oltassa be magát, s jelezte, a 12–17 évesek korcsoportjába tartozók közül mindössze tíz százalék a beoltottak aránya.

Andrei Baciu egészségügyi államtitkár egy brit tanulmányt idézve tegnap közölte: az oltások a SARS-CoV2 vírus új variánsai ellen is védenek. „A vakcinák a vírustörzs új variánsaitól is megvédenek minket. A The Lancet orvosi folyóiratban megjelent brit tanulmány szerint a Pfizer/BioNTech és Oxford/Astra Zeneca szérumok teljes adagjával immunizált embereknél olyan antitestek alakultak ki, amelyek képesek voltak semlegesíteni az új koronavírus delta (indiai) változatát” – írta Baciu a Facebook-oldalán.

Az oltáskampányt koordináló országos bizottság tegnapi adatai szerint Romániában eddig összesen 8 756 809 vakcinát adtak be 4 640 330 jelentkezőnek. Több mint 269 ezren az első adagot, 4 millió 370 ezren pedig mindkét oltást megkapták már. A legutóbbi jelentés szerint az elmúlt 24 órában húszezren oltatták be magukat országszerte.