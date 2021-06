MÁRKÁS ÖLTÖNY HÓELTAKARÍTÁSRA. Hatalmas összegeket költöttek ruhára, alkoholra és kütyükre a kolozsvári BT Aréna vezetői az elmúlt időszakban. Tavaly, a járvány első évében, amikor semmiféle rendezvényt nem lehetett szervezni, az Aréna vesztesége 50 ezer lej volt, és egy alkalmazottat utcára is tettek, Ionuţ Rusu igazgató 2000 euróra vásároltatott ruhákat drága márkaboltokból.

Az elegáns ingeket, öltönyöket, nadrágokat, felöltőket hómentesítéshez és hasonló munkálatokhoz szerezték be, legalábbis papíron. De ez nem minden: idén áprilisban a Fed Cup tenisztornára a kiutalt pénzen felül még 5000 lejt kért Rusu protokollköltség címen, a Ştiri de Cluj szerint ez alkoholra ment. Ugyanez az igazgató 1200 lejes fülhallgatót is vett (mikor már 100 lejért is kapni), és közel 3500 lejes golfkészletet. A Rusut kinevező Emil Boc kolozsvári polgármester minderre csak egy ejnye-bejnyével reagált: a számvevőszék döntse el, hogy törvényes volt-e a beszerzés – ha nem, akkor fizettessék ki az igazgatóval a drága cuccokat, ha pedig törvényesen költekezett, akkor vonják le egyhavi bérének 30 százalékát, mert „nehéz időkben a szükségletekhez igazítod a

kiadásaid”. (Adevărul)

FIZETÉSKÉPTELENSÉGET JELENTETT az egyik legnagyobb romániai könyvesboltlánc, a Diverta. A hálózat 2019-ben még 64,3 millió lejes forgalmat bonyolított 214 alkalmazottal és 63,4 ezer lejes nettó profittal. Tavaly a forgalom közel a felére esett vissza, a haszon 10,7 millió lejes veszteséggé alakult, és az alkalmazottak száma is lecsökkent 156-ra. Bár az online részlegük fejlődött a járvány idején, annak eredményei nem tudják kompenzálni a teljes veszteséget. A bolthálózatot működtető cég az után jelentett fizetésképtelenséget, hogy több beszállítója és szerződött partnere bírósági végrehajtóhoz fordult kinnlevőségeik behajtására. A Diverta-hálózat egyszer már került hasonló helyzetbe, 2010-ben, az akkoriban az egész világot megrázó gazdasági válság miatt. A könyvek mellett papírárut és játékokat is forgalmazó Divertának országszerte 25 boltja van. (Főtér)

JÓL HALAD a május 10-én kezdődött mezőgazdasági összeírás, az összes egység körülbelül 60 százalékát sikerült már teljesíteni – jelentette be az Országos Statisztikai Intézet elnöke. Tudorel Andrei elmondta: az összeírás célja felleltározni az elmúlt évtized változásait, a begyűjtött adatokat a mezőgazdasági programok és politikák, a vidékfejlesztés megalapozására használják. Azt már látni lehet, hogy a gazdaságok túlnyomó többsége – 94 százaléka – tíz hektárnál kisebb területen működik, ami a legnagyobb arány az unióban. Romániában tartják nyilván az unióban bejegyzett gazdaságok 33 százalékát, ami önmagában is mutatja, hogy rengeteg a kisvállalkozás, ennek minden előnyével és hátrányával. Bár eredetileg a népszámlálásnak és a lakások összeírásának a mezőgazdasági összeírással szinkronban kellett volna kezdődnie, ezeket elhalasztották a járvány miatt, és csak 2022 februárja és júniusa között végzik majd el. (Marosvásárhelyi Rádió)