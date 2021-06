Vizsgáznak a nyolcadikosok

Több mint 131 ezer nyolcadikos iratkozott be az országos képességfelmérő vizsgára – közölte az oktatási tárca. A vizsga ma kezdődik a román nyelv és irodalom írásbelivel, 24-én matematikából adnak számot tudásukról a nyolcadik osztályt végzett tanulók.

A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok június 25-én vizsgáznak anyanyelvből. Az első vizsgaeredményeket június 29-én teszik közzé, az óvásokat június 29-én 16 és 19 óra között, illetve június 30-án 8 és 12 óra között fogadják. Az óvásokat elektronikus úton is be lehet nyújtani. Végleges eredmények július 4-én várhatók. Azok a nyolcadik osztályt végzett tanulók, akik elkülönítés, karantén vagy más, orvosi igazolással alátámasztott okból nem tudnak megjelenni a vizsgán, levizsgázhatnak július 5. és 12. között. A speciális vizsgára június 28. és július 2. között lehet beiratkozni. A jelöltek belépése a hatályos járványügyi biztonsági intézkedések betartásával engedélyezett. A vizsga 3850 központban zajlik majd, 9 órai kezdettel, a diákoknak 120 perc áll rendelkezésükre a tételek kidolgozásához. Az oktatási minisztérium egy ingyen hívható zöldszámot is létrehozott, amelyen a képességfelmérő vizsgákkal kapcsolatos esetleges rendellenességeket lehet majd bejelenteni: a 0800 801 100-s zöldszám június 22-étől 26-áig lesz hívható 8 és 16 óra között.