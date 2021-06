Irodalomóra a Varázshegyen

Uzonkafürdőn június 28–29-én előadások, beszélgetések, műhelymunkák lesznek Egyed Emese költő, irodalomtörténész, a BBTE előadó tanára, dr. Reisinger János irodalomtörténész, az MTA volt munkatársa, Visky András József Attila-díjas író, drámaíró, költő, színházi teoretikus, Kiss László színművész közreműködésével. Első nap: beszélgetés Visky Andrással és Reisin­ger Jánossal; Visky András: A megcselekedhető szöveg. Szabadításdramaturgiák a modernitás végén; Reisinger János: Pilinszky korszerűsége; Kiss László: Karinthy-kávéház (előadás). Második nap: Reisin­ger János: Babits, a szabadító; Egyed Emese: Ismeretlen ismerősök. Magyary Ágnes: A főügyész – Katona József: Bánk bán; Lukáts István, az erdővidéki romantikus papköltő; Visky András: Hogyan értelmezi testünk a szöveget? Mire taníthat meg bennünket a színház? A helyek száma korlátozott. A szállás, étkezés költségmentes. Jelentkezni ma 22 óráig lehet a 0742 760 962-es telefonon vagy az egyedagnes­erika@gmail.com e-mail-címen.

Könyvtári hírek

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár újra megnyitotta szabad polcos tereit az olvasók számára. A felnőtt kölcsönzőrészleg, a gyermekkönyvtár és a Sport utcai fiókkönyvtár is látogatható. Egy időben 10–10 olvasó tartózkodhat a részlegeken, és legtöbb 20 percet tölthet a polcok között, maszkot viselve és betartva az egymás közötti távolságot. Könyvtárlátogatás előtt kötelező a lázmérés és a kézfertőtlenítés. Kérik az olvasókat, vigyék magukkal a könyvtári belépőjüket. ♦ A főépületben kedden 9–19, szerdán, csütörtökön és pénteken 9–17, szombaton 9–13 óráig fogadják az olvasókat, hétfőn zárva tartanak. A fiókkönyvtárban kedden és csütörtökön 12–19, szerdán és pénteken 9–15, a hónap első és harmadik szombatján 9–13 óráig tartanak nyitva. ♦ Megkönnyíti a könyvkölcsönzést és lerövidíti a könyvtárban eltöltendő időt, ha az olvasók előzetesen jelzik igényléseiket (előjegyzésre és félretételre vonatkozóan is) telefonon (0267 312 133) vagy e-mailben (kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro). A katalógus az online.kmkt.ro honlapon böngészhető.

Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi LibriM Könyvudvarban június 24-én, csütörtökön 18 órától Czernay Hajna Visszhang című könyvének elmaradt bemutatójára várják az érdeklődőket.

Fotópályázat

A Zöld Nap Egyesület tizenharmadik alkalommal hirdeti meg fotópályázatát. A pályázat címe: A természet több arca. A nyertes alkotásokból 2022-es forgatható falinaptár készül. A fotópályázat célja, hogy a versenyzők a fényképezőgép lencséjén keresztül is megfigyeljék környezetüket, megismerjék az állat- és növényvilágot, és mindez ösztönözze őket a természeti és az épített környezet megóvására, védelmére. Ugyanakkor a versenybe olyan fotókat is várnak, amelyek személyes élményeket, cselekedeteket mutatnak be a mindennapi életből, életetekből. Bővebben a zoldnap.info oldalon.

Színház

Június 26-án, szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a nagyteremben a Tamási Áron Színház és a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum kortárs erdélyi magyar költők versei alapján készült, Aritmia.doc című előadása látható Kolcsár József rendezésében.

Zene

Június 25-én, pénteken 19.30-tól a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében koncertet tart a budapesti Borbély-Dresch Quartet. Belépőjegyek vásárolhatóak a koncert előtt a helyszínen, a teljes árú jegy 20, a kedvezményes jegy 10 lejbe kerül.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes csütörtökön 19 órától a Tiszta című néptáncszínházi előadásával zárja a 2020/21-es évadot Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus: Juhász Zsolt m. v. Jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni. Telefon: 0267 312 104.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Lassie hazatér (magyarul beszélő), 16.45-től Raya és az utolsó sárkány (románul beszélő), 18.30-tól Godzilla Kong ellen (román felirattal), 19 órától Gonosz csoda (román felirattal), 20.45-től Még egy kört mindenkinek (magyar felirattal), 21 órától Hang nélkül 2. (román felirattal). Pénztárszolgálat és telefonos jegyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház a Tündérek tenyerén című baba­színházi előadását ma és csütörtökön 17 órától játssza a Cimborák Bábszínház stúdió­termében. Az előadás meghitt térben zajlik, amelyben jelen rendelkezések betartásával legtöbb húsz szülőt és kisbabát tudnak befogadni. A játék időtartama kevesebb mint fél óra. Jegyek foglalása a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Röviden

HUMORPINCE. Minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót várnak ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorában. Az egészségbiztonsági szabályok betartása kötelező.

ÓRIÁSKIVETÍTŐN követhetik a szurkolók az Európa-bajnokság mérkőzését ma 22 órától Sepsiszentgyörgyön a KultúrParkban, a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Plugor Sándor Művészeti Líceum közös udvarán.

ERDÉLYI SZÁSZ TÖRZSASZTAL. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Szász Törzsasztal az Európa-bajnokság alkalmából német nyelvű focimeccs-közvetítésre hívja az érdeklődőket a Németország–Magyarország focimeccsre ma 22 órától. Az eseményre előzetes telefonos helyfoglalás szükséges, a vetítés pontos helyszínét is itt lehet megtudni: +491713658174. A szervezők behűtött német sörajándékkal várják az érdeklődőket.

ÁRAMSZÜNET. Június 24-én, csütörtökön 9–14 óráig Esztelneken, Kurtapatakon, Csomortánban, Kézdialmáson, Almásréten, Felsőlemhényben; 25-én 9–14 óráig Kézdiszászfaluban, Nyujtódon, Alsólemhényben, Bereckben és Kézdimartonoson szünetel az áramszolgáltatás.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega Rt. szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán a gombászegyesület részéről hozzáértő személy minden szerdán és pénteken 8–10, vasárnap 9–11 óráig átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-­címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

GYERMEKSZEMÜVEGET TALÁLTAK a sepsiszentgyörgyi parkkal szembeni üzlet előtt. Érdeklődni a 0786 478 407-es telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig lehet fordulni a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.