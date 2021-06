A Romgaz lehet a befutó

Előző írásunk

Folyik rólunk a veríték, a tűző nap sugarai elől minden normális ember ösztönösen menekülne valami árnyékos helyre, de mi csak ülünk. Pontosabban ülünk, aztán felugrunk, állunk, kicsit ülünk, aztán felugrunk megint, és egy idő után már vissza sem nagyon ülünk. Meccs van a budapesti Puskás Arénában. És közben tapsolunk, énekelünk, fütyülünk, hurrogunk, kiáltunk, mintha hallanánk bármit is, pontosabban hallunk mi mindent, csak a saját hangunkat nem, no meg a mellettünk ülőkét, mert valahogy egyetlen hatalmas kórussá áll össze mind a hatvanezer néző hangja. Ezt halljuk, ezt jó hallani. Aztán egyszer csak robban a stadion. Szinte szó szerint, kisebb hangrobbanás, hirtelen a levegőben van mindenki, fentről víz és sör zúdul a nyakunkba, fejünkre, lábunkra, verítékben úszó emberek borulunk egymás nyakába, ismeretlenek üvöltik a szemünkbe: GÓÓÓÓL, most már ugrál mindenki, lobognak a sálak, fent van minden kéz, most már tényleg nincs hangunk, de üvöltünk, hátha mégis, le kéne már fújni, legyen vége az első félidőnek, kellene már a szünet, hogy felfogjuk végre: vezetünk a világbajnokok ellen, figyelj, világ: Magyarország egy, Franciaország nulla.