A védőoltás népszerűsítését szorgalmazza a tanügyminiszter

Felhívást intézett az oktatási miniszter a szülőkhöz és a tanárokhoz, hogy népszerűsítsék a védőoltás fontosságát a 12 és 17 év közötti tanulók körében is. Erre egy, a gyermekek oltásának fontosságáról szóló megbeszélésen került sor, amelyen Sorin Cîmpeanu mellett részt vett Florin Cîţu miniszterelnök, Valeriu Gheorghiţă, az országos oltási kampány koordinátora, valamint az UNICEF, a Tanulók Országos Tanácsa és a Szülői Egyesületek Országos Szövetségének képviselői is.

Az oktatási miniszter rámutatott, mindannyian azt szeretnénk, hogy jelenléti oktatással kezdődjön az új tanév szeptember 13-án, ehhez azonban arra van szükség, hogy minél többen megkapják a koronavírus elleni oltást, csak így térhetünk vissza a normalitáshoz. A tárcavezető felhívást intézett a szülőkhöz, tanárokhoz és más tanügyi alkalmazottakhoz, hogy népszerűsítsék az oltás fontosságát a 12 és 17 év közötti iskolások körében.

Cîmpeanu szerint a tanügyi alkalmazottak mintegy 60 százaléka oltatta be magát eddig koronavírus ellen, a 12 és 17 év közötti tanulók közül csaknem 100 ezren, a 18–19 éves diákok közül szintén 100 ezren vették fel az oltást.

Florin Cîţu kormányfő a megbeszélésen rámutatott, a gyermekek esetében a szülők vagy gyámok döntenek az oltásról, de egy felmérés eredményei azt mutatják, hogy a tanulók 45,5 százaléka fontosnak vagy nagyon fontosnak tartja beoltatni magát. „Oltási hajlandóság tekintetében ez egy jó kezdés a fiataloknál, sok tekintetben jobb, mint amit a felnőtteknél tapasztalunk. Örülünk, hogy eljutott az információ az ifjúsághoz” – fogalmazott.

A miniszterelnök azt is elmondta, az oltás jótékony hatásai megmutatkoznak a napi megbetegedések, az intenzív osztályon kezelt fertőzöttek és az elhalálozások folyamatosan csökkenő számában. Hozzátette, ha a vakcinára jogosult lakosság nagy arányban beoltatja magát, nem kell tartani egy esetleges negyedik hullámtól.

Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány koordinátora rámutatott, a fiatalok átoltottságának növekedésével lehetővé válik a vírusterjedés megakadályozása. Jelezte, a legalább egy dózissal immunizált 12–19 évesek száma már meghaladta a 140 ezret. Az első dózissal való beoltottság már 50 százalékos védettséget biztosít, és a fertőzés továbbadásának veszélyét is 50 százalékkal csökkenti. Ez már csak azért is fontos, mert Romániában a veszélyeztetett kategória átoltottsága nem magas, mindössze 35 százalékos, a velük egy háztartásban élő fiatalok beoltottsága révén azonban az idősek is nagyobb biztonságban lehetnek – magyarázta Valeriu Gheorghiţă.