Kijelentette: a jogszabály-módosításra azért van szükség, mert „az egyes felelőtlen zöldek által szétkürtölt mágikus megoldások” nem mindig alkalmasak az emberi élet védelmére. Erre reagált nyiltakozatában Gabriel Păun, azzal vádolva Tánczost, hogy a vadászok érdekeit képviseli medveügyben. Szerinte igenis működnek a miniszter által ironikusan „mágikus megoldásnak” nevezett modelljei az ember és a medve együttélésének. Emlékeztetett, a Kovászna és Hargita megyei hatóságok képviselői az Agent Green segítségével még a Yellowstone parkba is eljutottak. Az Egyesült Államokban a medve és az ember együttélési modelljeivel ismerkedtek, és azt ígérték, hogy hazatérésük után meghonosítják Székelyföldön az elsajátított módszereket. „Jelenleg a minisztérium megtagadja ezen intézkedések finanszírozását, a vadásztársaságokat segíti inkább trófeavadászatok megszervezésében. Ezért petíciót indítottunk a miniszter leváltására” – jelentette ki az Agent Green elnöke.

MEDVE A KONYHÁBAN, GARÁZSBAN. Tizennyolc alkalommal riasztották medvék miatt a Hargita megyei rendőröket és csendőröket szombattól keddig, leggyakrabban Tusnádfürdőről érkezett segélyhívás, ahol öt alkalommal ment be lakott területre a nagyvad. Szombat éjszaka egy nő jelezte a 112-es segélyhívón, hogy egy bocsos medve egy panzió konyhájába hatolt be, s hiába terelték vissza az erdőbe, hajnalban ismét visszatértek. A csendőröknek egy turistacsoportot is a szállásukra kellett kísérniük, miután keddre virradó éjszaka az utcán egy nagy termetű medvével kerültek szembe. Hétfőről keddre virradóan a település polgármesterének garázsát látogatta meg egy élelem után kutató medve, amely a biztonsági kamera felvételei szerint betörte az épület ajtaját, de azt megelőzően a falat is megbontotta. Butyka Zsolt szerint a garázsban található mélyhűtőt is megpróbálta kinyitni, de nem járt sikerrel, viszont a bent tárolt holmikból sokat összetört. (Hotnews)

TÁMOGATÁS KÓRHÁZAKNAK. 74 millió lejt utal ki idén az egészségügyi minisztérium a kórházaknak újszülött-inkubátorok beszerzésére, az erre vonatkozó rendeletet a napokban írta alá Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter. A tárca alárendeltségébe tartozó kórházaknak 21,2 millió lejt utalnak ki erre a célra, a helyi önkormányzatok fennhatósága alá tartozóknak pedig további közel 53 milliót. Az összegeket kizárólag inkubátorok vásárlására fordíthatják az egészségügyi intézmények. (Agerpres)