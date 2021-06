Feloldották a korlátozást

A három és fél tonnánál nehezebb járművek is szabadon használhatják tegnap délutántól Réty határában a 13E országút Feketeügyön átvezető hídját. Az országos útügyi társaság azt követően döntött a súlykorlátozás feloldása mellett, hogy a folyó szintje egy méterrel apadt, így már nem veszélyeztette az átkelőt.

Amint arról beszámoltunk, vasárnap határozott úgy a társaság, hogy megtiltja a nehézgépjárművek áthaladását a hídon, mivel a heves esőzések miatt jelentősen megnőtt a Feketeügy hozama, és a vízszint már a hídnak az úttest alatti gerendázatát is elérte. A korlátozást hétfőn is fenntartották – noha a folyó apadni kezdett, a víz csak lassan tért vissza egy megnyugtató szintre. A nehézgépjárműveket az intézkedés idejére a 121A jelzésű megyei útra irányították át, mely Maksát köti össze Cófalvával Lécfalva településen keresztül. A folyó vízszintje a szombati esőzéseket követően folyamatosan nőtt, Réty községben főképp a holtágakban okozva gondot. A község több mint két napig volt áradásveszélynek kitéve. Orbaiteleken és Szörcsén ötven hektár termőföldet árasztott el a folyó, illetve két községi utat is le kellett zárni, mivel a víz elöntötte azokat. (ndi)