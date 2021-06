Templomszentelés lesz ősszel Kiskászonban

A Kézdi­szentlélek községhez tartozó Kis­kászonban a körülményekhez képest látványosan haladtak a munkálatokkal, ami a jelentős anyaországi és megyei, illetve helyi önkormányzati támogatásnak, valamint a hívek példaértékű összefogásának köszönhető. Amint arról Pál Ferenc beszolgáló lelkész, Kézdiszentlélek plébánosa beszámolt, a padok elkészülte után a szentély falára felkerült a nagyméretű megvilágított kereszt, az olvasóállvány és az oltárrész is kész, felszerelték a hangszórókat, a négy melegítőt és a gyóntatófülkék is megvannak. A sekrestyébe egy külföldi adományozónak köszönhetően négyajtós szekrény került. A templombelsőben tehát már akár szentmisét is lehetne tartani. A két harangot a régi templom tornyából szerelik majd át az új toronyba, előbb azonban a külső szigetelés következik – tudtuk meg a plébánostól.

Miután anyaországi támogatóikkal is egyeztetnek, valamikor az ősz folyamán tartanák meg az új templom főpapi felszentelését – tudtuk meg a beszolgáló plébánostól, aki azt is elárulta, hogy a munkálatok befejezéséhez még támogatásra van szükségük, hiszen csak a külső szigetelés 115 ezer lejbe kerül. Anyagi segítséget ígért a megyei és a helyi önkormányzat, de még ez sem elegendő. A régi templom lebontására az új felszentelése után kerül majd sor.