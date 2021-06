Vizsgázik az oktatási rendszer is

Anyolcadikosok országos felmérője idén több szempontól is különbözik az előző évfolyamok megmérettetéseitől. Ez az első generáció, amely előkészítő osztállyal kezdte az iskolát, és amely új (elviekben könnyített) tanterv szerint tanult – ha volt miből, mert a tankönyvek kiadásával rendszeresen elkésett a minisztérium, olykor több hónapot is (az egyik évben annyira, hogy egy „összefoglaló” tankönyvpótlékkal rukkoltak elő), de a pedagógusképzés is le-lemaradt. Ezt Kallós Zoltán oktatási államtitkár fogalmazta meg, miután kiderült, hogy a magyar gyermekek a román próbavizsgákon rosszabbul teljesítettek a vártnál, az államnyelv elsajátításában az új, kisebbségeknek szánt tanterv sem hozott áttörést.

Megfejelte ezt a többéves küszködést a koronavírus-járvány és a bő egyéves távoktatás, amely a frankfurti egyetem friss tanulmánya szerint gyakorlatilag egy hosszú vakációval ért fel, és amelynek az első, számokban is mérhető következménye Romániában az, hogy százból 11 nyolcadikos be sem iratkozott a záróvizsgára. Összesen 16 500 kiskamasz áll bukásra jelenleg, és ez a szám akkor válik ijesztővé, ha tudjuk, hogy korábban összesen – tizenkét évfolyamról összesen! – morzsolódott le évente tizenötezer diák. Tehát már a járvány előtti esztendőkben is kisvárosnyi fiatalt ítélt tanulatlanságra, azaz szegénységre a romániai oktatási rendszer, most pedig még többet. Pedig nagyon meg kellene becsülni őket, hiszen az ország lakossága elöregedőben van. Nálunk azonban a döntéshozók rövidlátásánál csak önelégültségük nagyobb: Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter rendületlenül bízik a sikerben, mivel a próbafelmérőn az előző éveknél jelentősen magasabb volt az átmenési arány: 40 százalékról 65,6 százalékra ugrott. Hogy ez mennyire tükröz valós tudást közel három félévnyi online iskola után, az később fog kiderülni, nem a jövő heti eredményhirdetésen. Ezzel azonban láthatóan nem kíván szembenézni az állam.

Tanügyi reformot ígért ez a kormánykoalíció is, időnként beszélnek róla a politikusok, de aztán nem tesznek semmit. És ahol a 14–15 évesek 11 százalékát veszni hagyják, mert az állam képtelen gyermekbarát, gyakorlatias közoktatást kiépíteni, ott egy egész ország áll bukásra. Böjte Csaba szokta mondani, hogy Isten nem teremt selejtet – a román állam azonban sajnos képtelen felfedezni és értékesíteni a gyermekek tálentumait, és ez sokszor azokra is érvényes, akik valahogy átevickélnek a vizsgákon. A nemzetközi tantárgyversenyeken díjazott diákok nem ellensúlyozzák azt a szomorú tényt, hogy nemzetközi összehasonlításban az anyanyelvtől a matematikáig mindenféle tananyag megértésével meglehetősen rosszul állunk. És ez nagyon sokba kerül. Gabriel Liiceanu az államelnöknek is címzett írásában rámutat: éppen a tanulatlanság miatt nincsenek útjaink, szennyvízcsatornáink, iskoláink, kórházaink: mert 42 százalékos a funkcionális analfabetizmus, mert ezrével vannak kiskorú lányanyák, tízezrével iskolát elhagyó gyermekek, és a lopott doktorátussal ágálók, a saját anyanyelvüket sem beszélő politikusok, a kontraszelekcióval betöltött tisztségek száma is egyre nő. Ez utóbbiak irányítják a közügyeket és a közoktatást is. Várhatunk innen javulást?