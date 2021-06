Sok jó tanácsot kapott az egyházközség

A tegnap Magyarhermányban járónak nehéz elhinnie, hogy alig két napja árvíz vonult végig a falu utcáin, s tett tönkre kerteket, öntött el pincéket, hordta tele iszappal a templomot. A szörnyű ítéletidőre csak a kissé sáros út, és az itt-ott letarolt, sáros fű emlékeztet.

A templom mellett a kissé kiszélesedő út teret képez, ami jól is fog most, hogy a hivatalos ügyben érkező szakemberek gépkocsijának helyet adjon; akad szemlélődő helybeli is elég. A templomban Moisza Arnold lelkipásztor és neje, Ambrus-Moisza Melinda társaságában egyházi, műemlékvédelmes és régész szakemberek a történtekről beszélgettek, és számbavették, rövid távon mit kell tenni.

Elsősorban ki kell hordani a padokat – nem olyan egyszerű, mert termetes darabok, valószínűleg asztalost kell hívniuk, hogy szétvágják őket –, aztán következhet a takarítás és a bontás. A külső szemlélődőnek úgy tetszhet, hogy a falat borító falambériában nem tett kárt a víz és az iszap, de a szakemberek szerint le kell szedni, mert nem odaillő, s gombák is megtelepedhetnek takarásában. Hasonló veszélyt rejthet a deszkából készült padlózat is, ezért megfontolandó, ne cseréljék-e téglára vagy kőre – javasolták. Arra is biztatták a hermányiakat, hogy szabaduljanak meg a néhány évtizede beöntött betontól, mert az megtartja a vizet, és hosszabb távon jóvátehetetlen kárt tehet a több évszázados falakban. Ha most tennének ilyent, hatalmas büntetést kapnának – figyelmeztették őket az illetékesek. Fontos teendőként hagyták hátra, hogy kiemelten figyeljenek oda a falak szárítására és a szellőztetésre is.

Isten segedelmével sikerülni fog

Moisza Arnold lelkipásztor úgy véli, bár hosszas és körülményes munka elé néznek, de a közösség segítségével meg tudják oldani ezt a helyzetet. Segítséget ígért Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, Ráduly István kormánymegbízott, élvezik az egyházkerület támogatását is, a napokban megtörténik a biztosítótársaság hivatalos kárfelmérése, és mindezeket összeadva talán meglesz az anyagi fedezet a helyreállításhoz.

Idén nyáron a templomot nem használhatják, de a gyülekezeti ház befogadóképessége az ünnepi napokon kívül elegendő lesz. „A közösség elég életerős ahhoz, hogy megjavítsuk ezt a templomot. Reménykedünk abban, hogy legkésőbb karácsonyra vissza tudunk térni falai közé, de az sem lesz baj, ha nem, mert bízom benne, hogyha a szükség úgy hozza, meg tudjuk oldani másképpen. Az a legfontosabb, hogy ne elhamarkodott munkát végezzünk, hanem mindenképpen minőségi javítása legyen a templomnak” – nyilatkozta a fiatal tiszteletes.

Berszán Istvánt, az erdővidéki református egyházmegye esperesét is a helyszínen találtuk. Mint mondotta, a tájegység lelkészei még nem tárgyalták meg, miként tudnak segíteni a bajba jutott egyházközségnek, de egész biztosan gyűjtést indítanak, s kapcsolatrendszerüket is latba vetik, hogy minél jelentősebb legyen a segítségnyújtás. „Minden állami illetékes támogatásáról biztosította a magyarhermányiakat, a püspök úr is érdeklődött, van-e valamire sürgősen szükség, valamint azt is ígérte, hogy az egyházkerületre mindenképp számíthatunk. Én abban bízom, hogy a sok kevés összeadódik, és Istenben bízva meg fogja adni azt a lehetőséget, hogy helyreállítsuk ezt a templomot” – mondotta a Közepajtán szolgáló lelkész.

Simon András baconi polgármester úgy nyilatkozott, az önkormányzat kész minden hivatalos formaságot előkészíteni, hogy a kárt szenvedett magyarhermányi emberek a kormánytól kárpótlásban részesüljenek, az egyháznak pedig a szükséghelyzetek enyhítésére elkülönített saját alapjukból ígért támogatást: ha van gond, amihez azt az összeget fel lehet használni, akkor ez olyan – mondotta.

Intézményi támogatásra is számíthatnak

Csáki Árpád, a Kovászna Megyei Művelődési Igazgatóság vezetője úgy nyilatkozott, hogy a kárt számba veszik, a jegyzőkönyvet továbbítják a minisztériumnak, és igyekeznek anyagi segítséget biztosítani, de akár a szakértői véleményezés megrendelésével is támogatják a műemlék tulajdonosát. „Most a legeslegfontosabb, hogy kiszárítsák a templomot, a bútorzatot ideiglenesen távolítsák el, majd fel kell szedni a padlót. Mi nyilván ragaszkodunk hozzá, hogy ez régészeti felügyelet alatt történjék, mert ez egy középkori templom, nem tudjuk, hogy a deszkapadló alatt milyen töltésréteg van, a középkori templomnak a szentélye és alapjai hol vannak. Szakértők bevonására is szükség lesz, akik majd javaslatot tesznek az egyházközségnek, hogy milyen szempontokat vegyenek figyelembe a felújítás során. Úgy kell elvégezni, hogy hasonló eset ne fordulhasson többet elő. Sajnos csak lassan, lépésről lépésre haladva lehet ezzel a munkával végezni – mondotta Csáki Árpád.

Sztáncsuj Sándor régész úgy vélte, szerkezeti szempontból nincs akkora baj. A legfontosabb, hogy a falakat minél hamarabb kiszárítsák, mert a felújítás másképp nem kezdődhet el. A padló felszedése régészeti felügyelettel kell történjen, sőt, a kutatás is indokolt egy ilyen jelentősebb munka előtt, mert értékes építéstörténeti előzményekre derülhet fény, az pedig mindannyiunk érdeke.