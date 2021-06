Átadták a terepet az országos társaságnak

A szavazást megelőzően Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke beszámolt arról, hogy az Országos Befektetési Társasághoz finanszírozás és kivitelezés céljából benyújtott beruházási elképzelés elbírálása túljutott a második fordulón. A fejlesztési minisztérium azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy időszakosan adják át a kezelési jogot a társaságnak, amely elemzi a benyújtott dokumentációt, majd bemutatja a beruházás terveit a szaktárcának.

Az átadásról szóló határozattervezet elfogadása nem volt teljesen zökkenőmentes, mivel a román pártok testületi tagjai több kifogást is megfogalmaztak, majd egy tartózkodással kivétel nélkül az elfogadás ellen szavaztak. Olimpiu Floroian a Nemzeti Liberális Párt részéről azt kifogásolta, hogy az önkormányzat által összeállított dokumentációban nem szerepelnek például építőanyag egységárak. Floioran hangsúlyozta, hogy nem ellenzik a beruházást, viszont nagy értékű, ezért óvatosabban kellene eljárni. Mint kiderült, egy korábbi ülésen a málnásfürdői szálloda kérdése már szerepelt, akkor az előzetes gazdasági és műszaki mutatókról kellett dönteni, és a liberális tanácstag ugyanezeket a kifogásokat fogalmazta meg, ennek ellenére az akkori tervezet is átment a testületen. Tamás Sándor válaszában kifejtette, a beruházás végső terve még nem készült el, ezt majd a társaság állítja össze, a megyei önkormányzat által készített dokumentációban becsült értékek szerepelnek, melyeket majd átértékelnek a végső terv elkészítésénél. A pénzügyi vonatkozása sem az önkormányzattól függ, hiszen kormányfinanszírozásból épül meg a központ, és a társaság feladata a kivitelező megtalálása közbeszerzési eljárással, illetve maga az építkezés lebonyolítása is rájuk hárul. Ahhoz viszont, hogy a végső tervezés elinduljon, szükség van az ingatlan kezelésének időszakos átadására. A tervezetet végül az RMDSZ és Erdélyi Magyar Szövetség testületi tagjainak támogató szavazataival fogadták el.

Amint arról több rendben beszámoltunk, a művészeti és népiskola gondnokságában lévő szállodaépületet – az egyetlen egyébként, ami az egykori üdülőtelep ingatlanjaiból még megmaradt – korszerű gyógyturisztikai képzésközponttá alakítják át, amely szálláshelyként is működik majd. A számítások szerint hatvan férőhelyes, konferenciateremmel is kibővített korszerű ingatlan épülhet újjá. Tamás Sándor a testület ülését követően arról is beszámolt, hogy Málnásfürdő kapcsán nem ez az egyetlen komolyabb beruházás, az országúttól a településen átvezető 122B jelzésű megyei út is korszerűsítés alatt áll. A munkálatokkal eddig az országúttól az Olt-hídig tartó szakaszon haladtak, az esőzések miatt viszont gondok adódtak. A felújítás során a jelenleg már veszélyes Olt-híd helyett is új átkelőt építenek – tett hozzá Tamás Sándor. Az elmúlt hetek esőzései nyomán lezúduló ár Málnásfürdő központjában is jelentős károkat okozott.