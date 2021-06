Színház

Június 26-án, szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a nagyteremben a Tamási Áron Színház és a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum kortárs erdélyi magyar költők versei alapján készült, Aritmia.doc című előadása látható Kolcsár József

rendezésében.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház a Tündérek tenyerén című babaszínházi előadását ma 17 órától játssza a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. Az előadás meghitt térben zajlik, amelyben jelen rendelkezések betartásával legtöbb húsz szülőt és kisbabát tudnak befogadni. A játék időtartama kevesebb mint fél óra. Jegyek foglalása a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Zene

Június 25-én, pénteken 19.30-tól a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében koncertet tart a budapesti Borbély-Dresch Quartet. Belépőjegyek vásárolhatóak a koncert előtt a helyszínen, a teljes árú jegy 20 lejbe, a kedvezményes jegy

10 lejbe kerül.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 15.30-tól Raya és az utolsó sárkány (magyarul beszélő), 16.30-tól Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő (románul beszélő), 18 órától Sokkal több, mint testőr 2. (magyarul beszélő), 18.30-tól Mandibules (román felirattal), 20 órától Halálos iramban 9. (román felirattal) és 20.30-tól magyarul beszélő. Pénztárnyitvatartás és telefonos jegyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A Medjugorje-imacsoport ma 17 órától Sepsiszentgyörgyön a belvárosi Szent József-templomban köszönti a Szűzanyát, hálát adva azokért a kegyelmekért, amit Medjugorjéban kaptak. A szervezők kérik, hogy a résztvevők egy szál piros ró­zsát vigyenek magukkal, amelyet az oltár elé tesznek. * Június 27-én, vasárnap 18 órától a Szent József-plébánia udvarán évzáró szentmisét tartanak. Várják a hittanosokat, a katolikus óvodai és iskolai csoportokat és a híveket is.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma 17 órától a Pro Vita Hominis Társaság fogja vezetni az imaórát a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban. Ma 18 órától a betegekért, pénteken 18 órától az elhunytakért végeznek közös szentmisét.

Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi LibriM Könyvudvarban ma 18 órától Czernay Hajna Visszhang című könyvének bemutatójára várják az érdeklődőket.

Irodalmi karaván

Negyedik alkalommal indul felolvasókörútra az Erdélyi Híradó Kiadó és az Erdélyi Magyar Írók Ligája június 22. és 24. között. A karaván során három fiatal erdélyi szerző lép közönség elé: André Ferenc költő, műfordító, slammer, Láng Orsolya költő, író, műfordító és Varga László Edgár költő, író, újságíró. A fellépőkkel Codău Annamária irodalom­kritikus, a marosvásárhelyi Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztője beszélget. A kovásznai felolvasóestre ma 17 órától a Városi Művelődési Házban kerül sor. A kovásznai rendezvény házigazdája Czilli Aranka költő, magyartanár. A szerzők kötetei a helyszínen megvásárolhatók.

Kiállítás

Június 25-én, pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban Huszár Szilamér #40 című fotókiállítását megnyitja Hlavathy Károly. Élő koncertet ad a House of Pio­neers zenekar. A fotókat kizárólag a National Geografic Magyarország közölte le.

Képernyő

Az Erdővidék Térségi Televízió mai műsora: 18.30 Lakossági fórum Miklósváron. 19.30 Ember lenni mindig – ballagás a Konsza Samu Gimnáziumban. 20.44 A segítségre szükség van – a Diakónia-karaván Nagyajtán. 21.24 Elsőáldozás Baróton. 21.50 Éghajlatváltozás Erdővidéken – dr. Csiszér Levente, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa beszél. 22.00 Júniusi tanácsülés. A műsorok visszanézhetők a www.erdtv.com internetes portálon és az Erdovidektv YouTube-csatornán is.

Tömegsportok Sepsiszentgyörgyön

Június 26-án, szombaton 12 órától Tömegsportok Sepsiszentgyörgyön címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor a Szimplában. Az esemény meghívottjai: Vargha Fruzsina és Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármesterei, Sipos Dóra Viola helyi tanácstag, az ifjúsági és sportbizottság elnöke, Miklós Zoltán parlamenti képviselő és Bodor Loránd, a Sepsi ReKreatív igazgatója. Az eseményt megelőzően 8 órától a Fitness Tribe meghívására közösségi futás lesz, rajttal a főtérről. Ugyanitt 11 órától dekázóversenyt szerveznek, amelynek győztesét a Sepsi OSK ügyvezető igazgatója, Hadnagy Attila díjazza a magyar labdarúgó-válogatott hivatalos mezével. (t)

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön június 25-én, pénteken 10–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Mikes Kelemen utcai magánházakban, az 53-as tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a Grigore Bălan tábornok úti 52-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a 41-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a 3-as tömbház E, D lépcsőházaiban, az 1-es tömbház A, B lépcsőházaiban, illetve a 160-as tömbházban, a Zathureczky Berta Idősek Otthonában, valamint az említett tömbházak kereskedelmi egységeiben. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–14 óráig Esztelneken, Kurtapatakon, Csomortánban, Kézdialmáson, Almásréten, Felsőlemhény­ben; 25-én 9–14 óráig Kézdiszászfaluban, Nyujtódon, Alsólemhényben, Bereckben, Kézdimartonoson szünetel az áramszolgáltatás.

GUZSALYAS ALAPÍTVÁNY. Újraindultak a kézműves-foglalkozások: csütörtökönként 17–20 óráig mesés kézműves-foglalkozás, keddenként 17.30–19.30 óráig agyagozás. Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Míves Ház, Kós Károly út 5A. Érdeklődni a 0267 311 732-es vagy a 0745 076 531-es telefonon lehet.

ÜGYINTÉZÉS BÉLAFALVÁN. Június 28-án, hétfőn 16–18 óráig Bélafalván a kézdivásárhelyi Demokrácia Központ munkatársai segítenek a magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyintézésben. Ugyanitt tájékoztatást nyújtanak a születések, házasságok, válások, halálesetek magyarországi anyakönyvezésével kapcsolatosan, de az anyasági támogatás és a Babakötvény kapcsán is segítséget nyújtanak.