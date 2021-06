A Sepsi OSK immár kilenc napja gőzerővel készül a jövő hónapban rajtoló bajnokságra és az Európa Konferencia Liga selejtezőjére. A sepsiszentgyörgyi csapat eddig hazai környezetben edzett, pénteken az osztrák Kaprunba utaznak, ahol július 9-ig tartózkodnak. Az edzőtáborban öt felkészülési mérkőzést is játszanak.

Hadnagy Attila, a Sepsi OSK ügyvezető igazgatója elmondta, a felkészülés nehezebb a labdarúgóknak, viszont eddig mindenki teljes erőbedobással edzett. Az elmúlt időszakban négy olyan nap is volt, amikor kétszer edzettek, a mai tréning után indulnak Bukarestbe, ahonnan péntek reggel repülnek Kaprunba. Eddig négy felkészülési mérkőzést kötöttek le, a tervek szerint a cseh Viktoria Plzen, az orosz FK Krasznodar és a szintén orosz Ufa lesz az ellenfelük, utóbbival kétszer is összecsapnak. Az előző idényben a Plzen az ötödik helyen végzett a cseh élvonalban, így a háromszéki együtteshez hasonlóan júliusban a Konferencia Liga selejtezőjében érdekelt. Az orosz első osztály legutóbbi kiírásában a Krasznodar a 10., az Ufa a 13. helyen zárta a pontvadászatot.

A Sepsi OSK kedden közösségi oldalán újabb játékos szerződtetését jelentette be. A székelyföldi klub közleménye szerint a 19 éves Botorok János az FK Csíkszereda együttesétől egy évre kölcsönbe érkezik Sepsiszentgyörgyre. A székelyudvarhelyi középpályás 2017-ben került a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia kötelékébe, majd bemutatkozhatott a román korosztályos válogatottban is. Botorok az előző idényben a 19 év alatti Elit Liga döntőjében csereként beállva győztes gólt lőtt az FC Viitorul ellen, így az FK Csíkszereda aranyérmet szerzett, aminek köszönhetően indulhat az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A tehetséges középpályás a másod­osztályban is bemutatkozott, az előző kiírásban 13 mérkőzésen kapott lehetőséget az FK Csíkszereda mezében.

A háromszéki csapat huszonkét olyan labdarúgóval vág neki a következő idénynek, akik az előző szezonban is a piros-fehéreknél szerepeltek, így továbbra is a Sepsi OSK játékosa Anass Achahbar, Adnan Aganović, Boubacar Fofana, Csiszer Balázs, Radoslav Dimitrov, George Dragomir, Andrei Dumiter, Andres Dumitrescu, Fülöp István, Cătălin Golofca, Eder González, Gedő Hunor, Bogdan Mitrea, Vlad Mitrea, Niczuly Roland, Branislav Niňaj, Nicolae Păun, Marius Ștefănescu, Szántó Albert, Tamás Nándor, Răzvan Tincu és Gabriel Vașvari. Az átigazolási időszakban eddig hat játékost szerződtettek, a következő szezonban Cristi Bărbuț, Stefan Askovski, Cvetelin Csuncsukov, Răzvan Began, Hugo Sousa és Botorok János is a sepsiszentgyörgyi csapatot erősíti.

Az 1. Liga 2021–2022. évi idényének első fordulóját július 16. és 19. között rendezik, majd a Sepsi OSK július 22-én megkezdi szereplését a Konferencia Liga selejtezőjének második körében, ahol az első mérkőzést a Spartak Trnava–Mosta FC párharc győztesének otthonában játssza, a visszavágóra július 29-én a sepsiszentgyörgyi stadionban kerül sor. (miska)