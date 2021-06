Életre nevelés tantárgy lesz

Az oktatási törvény 5. cikkelyének első bekezdése azt is kimondja, hogy az oktatás területén eme törvény rendelkezései elsőbbséget élveznek minden más jogszabály rendelkezésével szemben, a törvények közötti ellentmondások esetén az oktatási törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A miniszter szerint a szülőknek írásban kell majd jelezniük, ha úgy döntenek, hogy gyermekük nem vehet részt a szexuális nevelés modulon; ebben az esetben az Életre nevelés tantárgyból a tanuló végső jegyét a többi modulban elért eredmények alapján számítják ki.

A döntés megszületett, jövő évben bevezetik az Életre nevelés tantárgyat, ami kötelező lesz – erősítette meg Florin Cîțu. A kormányfő „nagyon szomorúnak” tartja, hogy a szenátusban a liberális honatyák – párttársai – kedden másodszor is megszavazták a lényegi tartalmától megfosztott, és Klaus Iohannis által épp emiatt visszaküldött törvényt (amely a szexuális nevelést egészségügyi nevelésre cserélte le, és ezt is írásos szülői beleegyezéshez kötötte), ezért beszélt az oktatási miniszterrel, aki véleménye szerint megtalálta a megoldást, amit a kormány alkalmazni is fog, mert „a dolgoknak előre kell menniük”. Az egészségügyi nevelésre vonatkozó törvényről egyébként a képviselőház mondja ki a végszót: ha ott is elfogadják, az államfőnek ki kell hirdetnie úgy, ahogy van.