Arra a kérdésre, hogy a beltéri maszkviseléssel kapcsolatosan lazítanak-e még az intézkedéseken, a kormányfő így válaszolt: még nem kapott ilyen irányú javaslatokat, de ha ez megtörténik, és a javaslatok megalapozottak, ő nem ellenezné. Példaként felhozta a munkahelyi irodákat, ahol jelenleg nem kötelező a maszk viselése, ha öt személynél nincsenek többen a helyiségben, és mind be vannak oltva. Véleménye szerint ezt ki lehetne terjeszteni, „mert végül is, ha egy irodában minden ember be van oltva, akkor természetes, hogy ez bizonyos előnyökkel járjon számukra”. (Agerpres)

CSEHÜL ÁLLNAK A KORMÁNYPÁRTOK. Örülhet az NLP, hogy mostanában nem szerveznek választásokat, az SZDP ugyanis kenterbe verné. A jelek szerint a Szociáldemokrata Párt népszerűségének nagyon jót tett az ellenzéki szerep és a parlamenti bohóckodás: egy friss felmérés azt mutatja, amennyiben vasárnap választásokat rendeznének, Marcel Ciolacu és pártja ismét nyerne, de sokkal lazábban, a már kiesett PMP pedig ismét bekerülne a parlamentbe. A múlt héten a válaszolók 34 százaléka szavazott volna az SZDP-re, 12 százalékuk a szélsőséges AUR alakulatra, de 5 százalékon áll Traian Băsescu volt államfő pártja is, amely fél éve nem érte el a parlamenti küszöböt. Az NLP ázsiója jelenleg 22 százalék, az MRSZ–PLUS szövetségé 14, az RMDSZ pedig kiesne, mert csak 4 százalékos a támogatottsága. Az egyéni népszerűségi listát Klaus Iohannis államfő vezeti 33 százalékkal, a második helyen pedig az SZDP-vezér, Marcel Ciolacu áll, aki a maga 26 százalékával még Florin Cîțu miniszterelnököt is megelőzi. A közvélemény-kutatók az oltási hajlandóságra is rákérdeztek: a válaszadók 38 százaléka mondta, hogy mindenképp beoltatja magát, 16 százalékuk továbbra is bizonytalan, míg a megkérdezettek 11 százaléka hallani sem akar a vakcinákról. (Főtér)