A régészeti feltárás megkezdéséről Antal Árpád polgármester számolt be, elmondta, kézhez kapták az összes jóváhagyást a művelődési szaktárcától, így a Székely Nemzeti Múzeum szakemberei nekiláthattak a kutatásnak. Antal Árpád szerint annak függvényében tudják majd elindítani a korszerűsítési munkálatokat, hogy miként haladnak, illetve mit találnak. Reményeik szerint a feltárás két hónap alatt megtörténik.

A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy próbáljanak ne úgy tekinteni a régészeti tehermentesítésre, mint egy rossz folyamatra, mely csak lassítja egyik vagy másik beruházás megvalósulását. Tény, hogy a munkálatokat halasztani kell a feltárások miatt, de úgy gondolja, az is fontos, hogy az illető területen rejtőzködő történelmi leletek a felszínre kerüljenek, mert lényeges, hogy tudjuk, kik éltek előttünk ezen a vidéken, a város területén. Antal Árpád felidézte, hogy a Sepsi Arénával szemben, a Sapientia-egyetem jövendőbeli campusának területén is zajlott egy régészeti feltárás, érdekes leletek kerültek elő.



Három lehetséges kivitelező

Amint arról korábban beszámoltunk, az év elején lezárult az állomási tó felélesztését célzó beruházás műszaki tervének kiegészítési és jóváhagyási eljárása, így az önkormányzat nekiláthatott az építkezési engedély kiváltásának. A végső terv elkészültével ugyanakkor a kivitelezési közbeszerzések előtt is megnyílt az út, az összesen három ajánlat elbírálási eljárása még zajlik. A jelen állás szerint a régészeti feltárás lezárásáig a kivitelezőt is kiválasztják – tájékoztatott Tóth-Birtan Csaba alpolgármester.

Az önkormányzat tavaly márciusban írta alá a Központi Fejlesztési Régió Ügynökségével a finanszírozási szerződést, majd ezt követően a műszaki szerződést több rendben módosítani kellett, mivel szigorú szabályoknak kellett eleget tennie, és ezeket a támogató hatóság is alaposan ellenőrizte.

Csónakázni is lehet majd

Amint arról már több rendben beszámoltunk, a város egykor felkapott szabadidős létesítménye, a több éve kihasználatlanul álló állomási tó felélesztése érdekében az önkormányzat a Regionális Operatív Programhoz nyújtott be pályázatot az uniós pénzalapok leromlott városi övezetek felújítását támogató tengelyére. Ehhez előzőleg, 2018 tavaszán ötletbörzét hirdettek, amelyen Bokor Milán és Bölöni Botond Aktív láp nevű terve nyert. Az uniós pályázat sikeres volt, a finanszírozási szerződést közel egy éve aláírták. A becslések szerint a tó és a környék rendbetétele, átalakítása 17,7 millió lejt kóstál, ebből 16,65 millió lejt tesz ki az uniós támogatás, az önkormányzat önrésze 1,1 millió lej.

Amint az a szerződés aláírásakor elhangzott, nem csupán a tavat állítják helyre, hanem a partját is rendezik: közel háromhektárnyi zöldövezetet, megközelítőleg 1500 négyzetméternyi sétányt, 655 négyzetméter alapterületű futópályát, kosárlabdapályát, illemhelyet és kávézót alakítanak ki, és 14 férőhelyes parkoló is készül, a létesítményt drót nélküli internettel és biztonsági kamerákkal látják el. A tó medrét megerősítik és szigetelni fogják – a régi is azért vált fenntarthatatlanná, mert túlságosan szivárgott a víz –, de lesznek szivattyúk is a vízveszteség pótlására. A víztükör valamivel kisebb lesz a hajdaninál, csónakázásra azonban meglesz a lehetőség.