Tíz háromszéki és két Hargita megyei település versenyzője áll rajthoz az idei egynaposra szűkült, tízéves jubileumához érkezett Székely Vágtán szombaton, június 26-án a már hagyományos helyszínen, a Maksa melletti Óriáspince-tetőn. A szervezők tegnap ismertették az indulókat, valamint a főbb tudnivalókat a versenyről, melyre alaposan rányomja bélyegét a koronavírus-járvány, egyebek mellett a jócskán korlátozott nézőszám miatt. A futamokon kívül a rendezvény ad otthont a Díjugrató Régió Kupának is, amelyre több mint harminc versenyző érkezik. A megmérettetést, valamint a kötődő háttérbeszélgetéseket élőben lehet majd követni a rendezvény honlapján: szekelyvagta.ro, valamint a vadon.ro oldalon. Idén először román nyelvű szakkommentár is lesz.

A legfőbb tudnivalókat a szervező Grubisics Levente és Magyarósi Imola, a Vadon Egyesület elnöke ismertette. A hivatalos megnyitó 10 órától kezdődik, ünnepi beszédekkel – az idei kiadás a tizedik –, a versenyzők bevonulásával, valamint a Rétyi Kováts András Fúvószenekar fellépésével. Az előfutamok 11 és 12.30 között zajlanak, összesen négy lesz, ezekből kerülnek ki a döntő résztvevői. A döntő 18.30-kor rajtol, a köztes időben, 13 és 18 óra között zajlanak majd a Díjugrató Régió Kupa versenyszámai. A döntőt követi a díjátadás. Magyarósi Imola elmondta, hogy főképp az időjárás miatt készülnek esetleges programváltoztatásra, figyelik az előrejelzéseket, melyek alapján megtörténhet, hogy a döntőt végül vasárnapra kell halasztaniuk, és közönség nélkül, csak a szakmai zsűri részvételével tartják meg azt. Másik opció, hogy a díjugrató programját rövidítik le annyira, hogy a döntőt végül szombaton meg lehessen tartani. Közönségként legtöbb ezer nézőt fogadhatnak, csak oltási igazolvány birtokában lehet bemenni, illetve kötelező a maszkviselés és a távolságtartás is. A beléptetéskor karszalagot kapnak a nézők. A szervezők felkértek minden érdeklődőt, hogy a gépkocsijukat hagyják a Óriáspince-tető aljában, a már megszokott parkolóhelyen. A rendezvény területén egy oltópontot is berendez a közegészségügyi igazgatóság, így azok is bemehetnek majd az elkerített területre, akik úgy döntenek, hogy helyben beoltatják magukat. A közönségnek enni- és innivalót is biztosítanak – a helyszínen két lacikonyha, valamint négy helyi kereskedő várja vendégeit.

A vágtán végül 12 község és város lova és lovasa indul. Háromszékről tíz induló van Bereck, Csernáton, Kézdialmás, Kézdivásárhely, Lemhény, Maksa, Mikóújfalu, Sepsiszentgyörgy, Torja és Zágon képviseletében, Hargita megyéből Farkaslakáról és Kecsetről érkeznek csapatok. A legidősebb versenyző 47 éves. Grubisics Levente szerint a pénteki állatorvosi vizsgálat után még változhat az indulók száma, attól függően, hogy a szakemberek kizárnak-e vagy sem lovakat a versenyből. A szervezők úgy vélték, az alacsonyabb jelentkezőszám egyrészt annak tudható be, hogy elmarad a Góbéfutam, amire a kevésbé szigorú szabályok miatt mindig többen neveztek, illetve feltehetőleg sokakat eltántorítottak a szigorú egészségügyi szabályok. A vágtafutamokon résztvevők száma egyébként nem esett vissza jelentősen, a korábbi években is legtöbb 16–18 induló volt. A díjugrató versenyen a szervezők legkevesebb 65 versenyzőre számítanak.