Irodalomóra a Varázshegyen

Uzonkafürdőn június 28–29-én előadások-beszélgetések-műhelymunkák lesznek Egyed Emese költő, irodalomtörténész, a BBTE előadó tanára, dr. Reisinger János irodalomtörténész, az MTA volt munkatársa, Visky András József Attila-díjas író, drámaíró, költő, színházi teoretikus, Kiss László színművész közreműködésével. Első nap: beszélgetés Visky Andrással és Reisinger Jánossal; Visky András: A megcselekedhető szöveg. Szabadításdramaturgiák a modernitás végén; Reisinger János: Pilinszky korszerűsége; Kiss László: Karinthy-kávéház (előadás). Második nap: Reisinger János: Babits, a szabadító; Egyed Emese: Ismeretlen ismerősök. Magyary Ágnes: A főügyész – Katona József: Bánk bán; Lukáts István, az erdővidéki romantikus papköltő; Visky András: Hogyan értelmezi testünk a szöveget? Mire taníthat meg bennünket a színház? A helyek száma korlátozott. Érdeklődni a 0742 760 962-es telefonon vagy az egyedagneserika@gmail.com e-mail-címen.

Színház

Sepsiszentgyörgyön június 26-án, szombaton 19 órától a nagyteremben a Tamási Áron Színház és a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum kortárs erdélyi magyar költők versei alapján készült, Aritmia.doc című előadása látható Kolcsár József rendezésében.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Sepsiszentgyörgyön közönség előtt is bemutatja felnőtt nézőknek szóló kirakat-előadását. A Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című, Örkény István egyperces novelláiból készült rendhagyó előadást 14 éven felüli nézőknek játsszák június 30-ig. A Szabadság téren felépített nézőtér 12 személyes, ezért ajánlott előre jegyet foglalni. A nézőket arra kérik, vigyenek magukkal személyi igazolványt és hajgumit. Egy jegy ára 10 lej, Csüdöm Eszternél lehet foglalni a 0755 335 400-as telefonon. Az elő­adások napjai: 25., 26., 27., 30; kezdési időpontok: 21.07 és 21.57 óra.

Kiállítás

Az Erdélyi Művészeti Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, III. emelet) ma 18 órától megnyitják Jánosi Antal kiállítását. A vendégeket Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. A kiállítást megnyitja Dimény András képzőművész, a Pál Art Gallery kurátora. A kiállítás megtekinthető július 30-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.  Ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban Huszár Szilamér #40 című fotókiállítását megnyitja Hlavathy Károly. Élőzenei koncertet ad a House of Pio­neers zenekar.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.45-től Tom és Jerry (románul beszélő), 17 órától Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő (magyarul beszélő), 18.45-től Gonosz csoda (román felirattal), 19 órától Halálos iramban 9. (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Raya és az utolsó sárkány (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 15.30-tól Lelki ismeretek (magyarul beszélő), 16 órától Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő (románul beszélő), 17.30-tól Szörnyella (román felirattal), 18 órától Halálos iramban 9. (román felirattal) és 20 órától magyarul beszélő, 20.45-től Sokkal több, mint testőr 2. (román felirattal); vasárnap: 11 órától Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő (magyarul beszélő) és 15.45-től románul beszélő, 11.15-től Raya és az utolsó sárkány (románul beszélő) és 15.30-tól magyarul beszélő, 17.45-től Mandibules (román felirattal), 18 órától Godzilla Kong ellen (román felirattal), 19.30-tól Halálos iramban 9. (román felirattal), 20.15-től Sokkal több, mint testőr 2. (magyarul beszélő).

Zene

A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban ma 19.30-tól a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében koncertet tart a budapesti Borbély-Dresch Quartet. Belépőjegyek vásárolhatóak a koncert előtt a helyszínen, a teljes árú jegy 20 lejbe, a kedvezményes jegy 10 lejbe kerül.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 18 órától az elhunytakért végeznek közös szentmisét. S Júliusban és augusztusban a vasárnapi szentmisék időpontja: 10.30 és 18 óra.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Június 27-én, vasárnap 18 órától a Szent József-plébánia udvarán évzáró szentmisét tartanak. Várják a hittanosokat, a katolikus óvodai és iskolai csoportokat és a híveket is. S Megjelent az Egyházi Tudósító júniusi száma, lehet kérni az újság­árustól.

ÜNNEP KOVÁSZNÁN. A Timár utca 39/C szám alatt, a Meg nem születettek emlékparkjában, ahol a II. János Pál-kápolna is található, szombaton 15 órától a Medjugorjei jelenések 40. és a Pro Vita Hominis Társaság fennállásának 31. évfordulóján ünnepséget tartanak. A programból: keresztút végzése, hálaadó szentmise, köszönet a Szűzanyának a közbenjáró segítségért, zenél a Kikapcsolsz kovásznai ifjúsági csoport, kis agapé.

Röviden

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön ma 10–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Mikes Kelemen utcai magánházakban, az 53-as tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a Grigore Bălan tábornok úti 52-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a 41-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a 3-as tömbház E, D lépcsőházaiban, az 1-es tömbház A, B lépcsőházaiban, illetve a 160-as tömbházban, a Zathureczky Berta Idősek Otthonában, valamint az említett tömbházak kereskedelmi egységeiben. A munkálatok miatt egy ideig zavaros lesz a csapvíz.

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–14 óráig Kézdiszászfaluban, Nyujtódon, Alsólemhényben, Bereckben, Kézdimartonoson szünetel az áramszolgáltatás.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában újrakezdődnek a társaságitánc-tanfolyamok. Iratkozni a 0722 233 774-es telefonon lehet. Facebook:

@liveartdancestudio.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán Zoltán Sándor gombaszakértő minden pénteken és szerdán 8–10, vasárnap 9–11 óráig átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.

ESEMÉNYEK A VIGADÓBAN. Ma 17 órától pályaorientációs műhelymunka lesz a Magyar Ifjak Kézdiszékért szervezésében. Június 29-én, kedden 18 órától dr. Thuróczi Ildikó tart előadást A szépség és a szörnyeteg a humanitárius munkában címmel a Tudástár ingyenes előadás-sorozatban.

ÜGYINTÉZÉS. Június 28-án, hétfőn 16–18 óráig Bélafalván a kézdivásárhelyi Demokrácia Központ munkatársai segítenek a magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyintézésben. Ugyanitt tájékoztatást nyújtanak a születések, házasságok, válások, halálesetek magyarországi anyakönyvezésével kapcsolatosan, de az anyasági támogatás és a Babakötvény kapcsán is segítséget nyújtanak.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (a Farma Line III. helyett, 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a törvényszékkel szembeni Dr. Mester-Nagy fogászati rendelőben (telefon: 0745 791 109) szombaton 11–13 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.