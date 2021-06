Útjaink, akár a pókháló szálai, a községközpontba vezetnek, és 80–100 kilométeren aszfaltozottak már. Az infrastruktúra, főleg az utak minősége mindenütt nagymértékben befolyásolja a gazdasági tevékenységet és a hétköznapi életet (így van ez másutt is, egy állam fejlettségét az úthálózata is mutatja), de Uzonban nem csak az utakat korszerűsítették, hanem száz meg száz kilométernyi villany-, víz- és szennyvízcsatorna-vezetéket is építettek, és most jön a metángáz is az utóbbi másfél évtizedben igen aktív és gazdaszellemű vezetők közreműködésével.

Érdemei alapján a tavaly ősszel újraválasztott polgármestert más, magasabb tisztségbe helyezte a politikum, amire a község és környéke büszke lehet. S bár itt maradt a közelben, és mondhatni, hogy a szárnyai alatt vagyunk – ami nagy előnyt jelent a község számára –, vasárnap új elöljárót kell a hét falu élére választani az RMDSZ–EMSZ és a román pártok jelöltjei közül. Most már csak az van hátra, hogy a lakosság véleményt nyilvánítson. Újdonság, hogy a község több jelöltet is tudott állítani, akikben nem ellenséget, hanem ellenfelet kell látni, és aszerint kell súlyozni a szavazáskor, hogy a nagyobb tapasztalat legyen a döntő, nem a személyeskedés!

Az, aki tíz évnél is többet dolgozott a község bonyolult pénzügyeinek intézésével (a pályázatok megírása, pénzalapok lehívása, az összegek helyes és hasznos felhasználása és elszámolása valóban nehéz és felelősségteljes munka) volt polgármesterünk mellett, mégiscsak több gyakorlattal rendelkezik a község ügyeinek intézésében, és hatékonyabban tevékenykedhet további fejlesztésében is. Így június 27-én arról is döntünk, hogy a jelen, de főleg a jövő gazdasági projektjei hogyan lesznek megvalósítva, hogyan javulhat az egész község lakosságának életminősége.

Az eddigi eredmények magukért beszélnek, és egy olyan útra állították a községet, amelyen a jövő felé haladhat. Épp ezért ajánlom, hogy járjunk ezen a már jól kivert úton.

N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva