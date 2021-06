Az utca hangja

A szerda délutáni rangadóra különböző korosztályokban több mint negyvenen neveztek be. A legtöbben a felnőtt férfiak kategóriájában indultak. A test és a lélek egyensúlyban való edzése érdekében évente négy alkalommal, különböző korcsoportok számára szervezünk asztalitenisz-bajnokságokat. Most hat asztalon mérték össze pingpongtudásukat a benevező férfiak és nők. Az öt-, illetve hattagú csoportok első két helyezettje léphetett tovább a negyeddöntőbe, ahol már egyenes kieséses rendszerben folytatódott a verseny. A remek hangulatú megmérettetés végén a résztvevők érmeket, különböző könyveket és okleveleket kaptak, senki nem ment haza üres kézzel. Köszönjük a segítők részvételét és gratulálunk a díjazottaknak!

BENKŐ PIROSKA, Barót. Nagyon meglepődtem, amikor azt olvastam a Háromszékben (a baróti lakossági fórumról szóló beszámolóban), hogy megyeszinten Baróton legolcsóbb a víz. Mert ez nem valami kedvezmény miatt van így, hanem ipari víz folyik a csapból, amióta az eszünket tudjuk, s nem iható. Jómagam állandóan főzöm a vizet, mert még gyümölcs- és zöldségmosásra sem alkalmas, utómosást igényel. Mosogatáskor semlegesíti a mosószert, fürdéskor összetapad tőle a haj, és így tovább. Az inni való vizet üzletből vesszük általában – nem is olcsón –, és van, aki a környékbeli forrásokról hozza, folytonosan cipekedve. Tehát Baróton igenis a legdrágább a víz, és nem ez az egyetlen gond. Az utcák, járdák járhatatlanok, a hatodi út szintúgy. Megyeszinten Barót egy leromlott település, afféle senki földje. Mondani, írni lehet bármit, de sajnos ez a valóság: a kilátástalanság. Ígéret volt és van a megye részéről bőven, de itt bizony álmodik a nyomor. Türelmes, hiszékeny emberek a barótiak, de vajon meddig még?

D. K., Sepsiszentgyörgy. Az Erzsébet park egész évben nagyon szép és gondozott, de nyár elején különösen elbűvölő. A pár évvel ezelőtt ültetett fák és bokrok már jól megnőttek – köztük a felső sétány sokat siratott beteg gesztenyefái helyére került platánok –, változatos és harmonikus a kép, akármerre jövünk-megyünk. Hálásak lehetünk György Ignác volt városi főkertésznek, aki a növényzet felfrissítését levezényelte és a park mai arculatát kialakította, mert nagyon jó munkát végzett. Látszik ez azon is, hogy mindig szép számban vannak, akik ott levegőznek, beszélgetnek, találkoznak, élvezik a látványt és a jó levegőt. Hasonló, ha nem is ekkora parkokat máshol is ki kellene alakítani a városban, hogy a nyári estéket azok is kellemes környezetben tudják kint tölteni, akik távolabb laknak a központtól.