Pósa Lajos: Kutya-macska hivatal

Ahogy telnek a hetek, egyre többet találkozhatunk az István, a király székelyföldi nagyprodukcióról szóló tudósításokkal, és a sepsiszentgyörgyiek körében is egyre nő az érdeklődés az előadás iránt. Mind intenzívebbek a próbák, sokrétű háttérmunka zajlik a produkció körül, újabb emberek kerülnek be az előadás vonzáskörébe. Május végén, aztán június közepén is többnapos műhelymunkán vett részt az alkotócsapat, ezek alkalmával sikerült megszólítanunk az alább bemutatott újabb szereplőket: az egyik szereposztás Istvánját, Saroltját, Gizelláját, Soltját, valamint az előadásban fellépő Voces kórus vezetőjét.