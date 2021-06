Mint mondta, a különnyugdíjak egy részét meg lehet, és meg is fogják szüntetni. Vannak olyan kü­lönnyugdíjak is, amelyeket az alkotmánybíróság korábbi döntései miatt nem lehet felszámolni, de korlátozni lehet, vagy meg lehet szabni valamiféle kritériumokat azokkal kapcsolatban. Hozzátette, a munkaügyi minisztériumban egy szakértőkből álló csapat elkészíti az ezzel kapcsolatos javaslatot őszig. Fábián Gyula, akit a nép ügyvédjének tisztségére jelöltek, ismertette: tavaly vonult nyugdíjba ügyészként, 49 évesen, nyugdíja meghaladja a 10 ezer lejt. Az igaz­ságszolgáltatási rendszerben az ügyészekre és bírákra nehezedő nagy nyomás indokolja a korai nyugdíjba vonulást, szögezte le Fábián az erre vonatkozó kérdésre. Az ombudsmanjelölt azt is kifejtette, hogy az alkotmánybíróság eddigi döntései egyértelműen a bírák és ügyészek javára szólnak a nyugdíjak tekintetében. (Marosvásárhelyi Rádió)

A CNAIR NEM AKAR AUTÓPÁLYÁT? A Pro Infrastruktúra Egyesület drónfelvételeket készített a Bihar és Bisztraterebes közé tervezett, közel 30 kilométeres autópálya-szakasz építkezési maradványairól, a gyom által teljesen belepett romokról. „Ez nem valami fikció, hanem a kegyetlen igazság. Még 2004-ben indította el a munkálatokat az amerikai Bechtel, majd miután 2013-ban felbontotta a szerződést velük a kormány, 2015-ben a spanyol Corsan–Corviam cégcsoportot bízták meg a kivitelezéssel. Mivel ők sem mozdítottak gyakorlatilag semmit a szóban forgó szakaszon, 2017 augusztusában új tendert hirdettek a hatóságok, és 3 év után 2020 júliusában írták alá a legújabb szerződést a Trameco/Selina román–szlovák vállalatokkal. Ennek a megegyezésnek az értéke 326 millió lej (áfa nélkül), a szerződés 6 hónapos tervezésről és 18 hónapig tartó kivitelezésről szól. Csakhogy a jelenlegi kivitelező költségkiegészítést igényel, mivel szerinte az Országos Útügyi Igazgatóság (CNAIR) nem mérte fel helyesen a valós költségeket, lespórolt 130 millió lejt, ami a szerződés 40 százaléka” – írják az egyesület képviselői, akik szerint kérdéses, hogy a CNAIR miért módosította a szerződés értékét, mikor 2017-ben még 456 millió lej körüli összegre becsülte a kivitelezési költségeket. Az egyesület három megoldást sorol fel a probléma elhárítására: (1) a kivitelező kevesebbel is beéri, kompromisszumot köt a hatóságokkal, és módosítják a szerződést; (2) a kivitelező elvégzi, amit a jóváhagyott költségvetés megenged, a hátralevő munkálatokra pedig újabb közbeszerzést írnak ki; (3) felbontják a szerződést és mindent kezdhetnek elölről. (Transindex)