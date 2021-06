Öt és fél millió beoltott után megszüntetik a maszkviselést, illetve védettségi igazolvány nélkül lehet majd menni a szállodákba és a fürdőkbe – jelentettet be a tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Beszélt arról is, hogy a pedofilellenes törvény része lesz a nemzeti konzultációnak.

Tömegrendezvényeken az öt és fél millió beoltott után is csak védettségi igazolvánnyal lehet majd részt venni. A schengeni határokon már nem lesz egészségügyi vizsgálat, illetve a román, szerb és horvát határon is a koronavírus előtti szabályozás lép életbe.

Július elsejétől elérhető lesz az uniós zöldkártya, ezt mindenki maga tudja majd letölteni az internetről. A közeljövőben tájékoztatási kampánnyal segítik, hogy mindenki zökkenőmentesen szerezze meg a kártyát.

A jövő héten nemzeti konzultációt is indítanak az újraindítás utáni időszakról, hiszen továbbra is a legfontosabb feladat a gazdaság és a munkahelyek megvédése – mondta Gulyás Gergely. Hozzátette, úgy döntött a kormány, a nemzetközi visszhangok tükrében, hogy a pedofilellenes törvény is része lesz a nemzeti konzultációnak.

Miután 13 uniós tagállam aláírt egy petíciót a magyar törvény ellen, a magyar kormány az érintett országok külügyminisztereinek egy válaszlevelet is küldött, amelyben világossá teszik, hogy a törvény csak a gyerekeket védi. A magyar kormány úgy véli, a szülő feladata a szexuális felvilágosítás. Kiemelték azt is, hogy a törvény nem sérti az uniós törvényeket, összhangban van azzal.

A jelenlegi állás szerint augusztus 20-án már lesz tűzijáték, illetve megszervezik az állami ünnepségeket is. Úgy gondolják, akkorra már lesz mit ünnepelni, hiszen a mostani tudás szerint nincs olyan variánsa a koronavírusnak, amely ellen ne lennének hatékonyak az oltások – válaszolta Gulyás Gergely.

A szakértők szerint a forgalomban lévő vakcinák hatékonyak a delta variáns ellen is. Attól a ponttól pedig, hogy több a vakcina, mint az oltásra regisztráltak száma, kijelenthetjük, hogy már az egyéni döntésen, az egyéni felelősségen múlik, hogy felveszik-e az oltást azok, akik még nem regisztráltak. Mára elértek arra a pontra, hogy aki regisztrál, az már akár másnap meg is kaphatja a vakcinát.

Közel öt és fél millióan már beoltatták magukat, a még be nem oltottak pedig saját felelősségre maradnak távol, nem veszik fel az oltást. Mindenki felelős önmagáért, ha valaki nem oltatja be magát, és elkapja a vírust, az már a saját döntésének a következménye, erről már a kormány nem tehet – válaszolta arra a kérdésre Gulyás Gergely, hogy újra beindulhat-e a járvány. A miniszter hangsúlyozta: az oltottak biztonságban vannak, aki nincs beoltva, az van veszélyben. Ha szükség lesz harmadik oltásra, ahhoz is elegendő vakcinája van Magyarországnak – mondta Gulyás Gergely.

A bajor és német hatóságok nem engedték a magyar szurkolóknak, hogy igénybe vegyék a magyar konzulátusok szolgálatait. Ezzel a döntésükkel a németek a jogszerűség határát súrolták. A miniszter nem zárta ki, hogy ebben a pedofiltörvény körül kialakult vita is közrejátszott, és a német hatóságok így nyilvánították ki véleményüket, nemtetszésüket a törvény elfogadása miatt.