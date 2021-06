A medvék jelentik az erdővidéki gazdák számára az egyik legnagyobb gondot, egyrészt az okozott károk, a rettegés miatt, másrészt a kártérítések késése, bonyolult, hosszan tartó ügyintézés okán – derült ki a nagybaconi közbirtokosság székhelyén tartott tegnapi gazdafórumon. A gyűlésen kijelentették: jövő kedden tüntetést szerveznek Bukarestben székelyföldi megyék az ország más régióiból érkező gazdákkal együtt. Több ezren lesznek, követelik a medveügy rendezését, de egyúttal kiállnak Tánczos Barna miniszter mellett is, akit sorozatosan támadnak a medvekérdés rendezését célzó kezdeményezései miatt.

Az eseményt a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászai és a közbirtokosság szervezte. A szép számban megjelent gazdák mellett az agrártárca képviseletében jelen volt Barabási Antal Zsombor államtitkár, dr. Rémán Domokos igazgató, Könczei Csaba és Gál Károly parlamenti képviselők, erdővidéki önkormányzatok, megyei agrárintézmények, érdekképviseleti szervezetek megbízottai.

A medvék okozta gondokról elsőnek Nagy Károly beszélt. Több gazda kért kártérítést medvék által okozott károk megtérítésére, másfél évet tartott az ügyintézés, most átiratot kaptak, hogy a hivatalosságok megtagadják a kifizetést. Nem értik, hogy mi történik, hiszen minden kötelezettségüknek eleget tettek – mondta felháborodva Nagy Károly. Kiemelte: az éjjel is a medve elűzésével kellett foglalkoznia, nincs nyugtuk a vadaktól. Simon András polgármester is felszólalt: az utóbbi időszakban tizennégy medvetámadást jelentettek. Tehetetlenek, minden alkalommal kihívják a csendőrséget, próbálják elűzni a medvéket, de azok mindig visszatérnek. „Önök vannak ott (Bukarestben – szerk. megj.) – mondta a jelen lévő hivatalosságoknak – kapcsolatban állnak az illetékesekkel, tehát várjuk a segítséget”.

Nagy azt is elmondta, egy korábbi gyűlésen ígéretet kapott, hogy utánanéznek, miért estek el a jogos kártérítésektől, de nem történt semmi. Gál Károly azonnal felvette a kapcsolatot Ráduly István prefektussal, aki üzenetben közölte: részletes írásos választ fog küldeni.

Konkrét megoldásokkal nem szolgáltak a hivatalosságok, de az elhangzott: Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter komoly változtatásokat akar bevezetni a medvék távoltartása érdekében, de sokan vannak, akik keresztbe tesznek neki.



Kiállnak a miniszter mellett

Gál Károly vetette fel: jövő kedden (június 29-én) 12 órától tüntetést szerveznek Bukarestben, egyrészt a medveügy megoldását követelik, másrészt támogatni kívánják a nehéz helyzetben lévő minisztert.

Jelen volt Porzsolt Levente erdészmérnök, Tánczos erdőügyi tanácsadója. Elmondta, a „sötétzöldek” naponta ott vannak a minisztérium előtt, mindenhol hallatják hangjukat, mindenáron próbálják megakadályozni a gazdáknak, erdészeteknek, vadásztársaságoknak is kedvező törvénymódosításokat. Valós problémával szembesülünk, de ez Bukarestből másképp látszik – mondta, hallatnunk kell a hangunkat.

Kedvező helyzetről beszélt Könczei Csaba is: jó a csillagok állása, a magyarságnak – habár a medveügy nem csak magyarkérdés – képviselői vannak a parlamentben, a kormányban, minisztériumokban, most kell a megfelelő lépéseket megtenni – vázolta. Tánczos Barnát folyamatosan támadják, fenyegetik, pedig már rég közelebb lehetnénk a medveügy megnyugtató rendezéséhez. „Épp ezért fontos, hogy kedden minél többen ott legyünk Bukarestben, álljunk ki a miniszter mellett, követeljük a medveügy mielőbbi rendezését” – húzta alá, felvetését támogatták a jelenlévők.