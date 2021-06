Rangos elismerés a megyei kórháznak

A megyei kórház tájékoztatása szerint az Angels Initiative egy nemzetközi civil szervezet, melynek célja a stroke betegek túlélési, illetve felépülési esélyeit javítani és ugyanakkor azok munkásságát méltatni, akik ezt lehetővé teszik. Ennek egyik alappillére az intravénás vérrögoldó kezelést (trombolízist) biztosító stroke centrumok számának növelése volt. A sepsiszentgyörgyi kórházat idei munkájáért részesítették a Status Gold díjban, az elismerést a betegek ellátásának gyorsasága, hatékonysága alapján ítélik oda – közölték beszámolójukban.

A megyei kórházban dr. Forró Csilla neurológus szakorvos, az országos intravénás trombolízis program koordinátora kifejtette: a stroke leggyakoribb fajtáji az érelzáródásos, szaknyelven iszkémiás stroke, illetve a vérzéses stroke. Az iszkémiás esetében eldugul az ér, így a környező agyterületek vérellátása csökken, ennek következtében pedig elhalnak az idegsejtek. A vérzéses stroke az, amit hagyományosan agyvérzésnek hívunk: ennek esetében megreped egy ér. Jelezte, az elismerés főként az iszkémiás stroke kezelésére vonatkozik: a trombolízis tulajdonképpen a vérrög feloldását célozza egy erős vérhígítóval. A kórházban éppen július elsején lesz két éve, hogy elkezdték ezt az eljárást alkalmazni, eddig összesen 71 páciens esetében – hangzott el.

A szakorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kezelés alkalmazásának lehetősége szigorúan időhöz kötött, a stroke bekövetkezésétől nagyjából négy és fél órás időablakon belül lehet végrehajtani, ha a beteg állapota ezt megengedi. Sikeres kezelés esetén az érintett személy akár teljesen felépülhet, ám ehhez elengedhetetlen, hogy a családtagok vagy maga a páciens gyorsan felismerjék a tüneteket és orvoshoz forduljanak – mondta.

A stroke felismerése kapcsán elhangzott: fontos jel lehet, ha a beteg arca eltorzul, szája elcsavarodik – ekkor bizony van ok az aggodalomra. Figyelni kell arra is, hogy a beteg fel tudja-e emelni karjait, mert stroke esetében az egyik karból vagy akár az egyik teljes testfélből elmegy az erő. Az agyi érelzáródás rendszerint a beszédkészséget is érinti, a beteg nehezen fejezi ki magát, furcsán beszél. Hangsúlyozta továbbá, minél gyorsabban kap segítséget, annál jobbak a beteg esélyei a gyógyulásra, minél hamarább felmérik az állapotát, annál inkább csökken a károsodás mértéke. Ezért is fontos, hogy amennyiben a fenti tüneteket észleljük, az érintettet minél gyorsabban kórházba kell szállítani, vagy tárcsázzuk a 112-es segélyhívót – nyomatékosította.

A neurológus kitért arra is, a kezelőorvosnak tudnia kell a páciens kórtörténetéről, ismernie kell, hogy milyen gyógyszereket szed, és milyen tünetei voltak az eseményt megelőző napokban. Mint mondta, az adatok pontossága igen fontos, ezek függvényében határozzák meg a kezelést, nem minden stroke-beteg esetében lehet trombolízist végezni.

Dr. Forró Csilla a sajtótájékoztatón kollégái támogatásáért, hozzáállásáért mondott köszönetet, mint fogalmazott, a díj tulajdonképpen egy csapat teljesítményét ismeri el, a gyorsan kiérkező mentősöktől, a sürgősségi osztály, a CT csapata, a laborosok és a neurológiai osztály munkatársain át a gyorsan reagáló rokonokét is. „Szeretnénk tovább javítani a teljesítményünket egyrészt a kórházi csapatmunka javításával, másrészt a lakosság egészségügyi nevelésével, ennek érdekében kampányt indít a kórház, mind a közösségi média felületein, mind a sajtóban, illetve iskolákhoz, óvodákhoz is szeretnénk eljutni, hiszen létezik a gyermekeket célzó felvilágosító anyag is” – fejtette ki a szakember. A stroke megelőzéséről elmondta, számos rizikófaktor létezik – a kezeletlen magas vérnyomás, a szív- és cukorbetegség, a dohányzás, a magas vérzsírértékek és a mozgásszegény életmód –, melyek kiküszöbölésével és helyes kezelésével az agyérkeringési problémák jelentős százaléka megelőzhető lenne.

Egyre kevesebb a fertőzött

Az előző egy hétben 12 koronavírussal fertőzött páciens hagyta el a megyei sürgősségi kórházat – hangzott el az intézmény heti sajtótájékoztatóján. András-Nagy Róbert kórházmenedzser szerint jelenleg két igazoltan fertőzött beteg van elkülönítésben a fertőző osztályon. További két gyanús esetről is beszámolt, az egyik beteg állapota kritikus, az intenzív terápia osztályon tartják megfigyelés alatt. Koronavírushoz köthető elhalálozás az utóbbi napokban nem történt a megyei kórházban.