Futball és politika

Most, miután a világhírű Ronaldo félretolt két üveg Coca-Colát és egy másik jó nevű játékos, Pogba egy üveg Heineken sört, az UEFA térden állva kéri a játékosokat, hogy ilyesmit ne tegyenek, mert ezek a cégek sponzorálják a futballt. Ronaldo bizonyosan nem volt elégedett a Coca-Colától kapott pénzzel, Pogba meg állítólag a vallása miatt tette félre sörét (nem iszik szeszes italt) pedig az 0 százalék alkoholt tartalmazott. Most megígérték neki, hogy még alkoholmentest sem raknak többé eléje.

Az UEFA elfogad mindent, ami üzlet, de állítólag nem szereti a szövetség, sőt, egyenesen tiltja a politikai megnyilvánulások bármilyen formáját. Nem is csoda, mert már a híres hadtörténész Carl von Clausewitz (1780–1831) is leírta A háborúról című művében, hogy: a háború a politika folytatása más eszközökkel. Hát hiányzik valakinek, hogy a politika a futballban háborúhoz vezessen? Mert bizony a futball miatt már tört ki miniháború 1969-ben El Salvador és Honduras között. A világbajnoki selejtező mérkőzés kapcsán kirobbant fegyveres konfliktusban 3000-en haltak meg.

Az UEFA részéről a politika tiltása a futballban hovatovább egyfajta politikává válik, és az utóbbi időben mintha némi engedményeket tenne a világpolitikának, mégpedig úgy, hogy bizonyos megnyilvánulásokat nem politikaiaknak nyilvánít. Meghajolva az idők szava előtt, még a térdepelést is bátorítja, amit ugyan még nem tett kötelezővé, de nem is tilt, mondván: tiszteletet kell tanúsítani azok iránt, akik a mérkőzések előtt fél térdre ereszkedve tiltakoznak a kirekesztés és a rasszizmus ellen. Ugyanakkor nem bünteti a német válogatott kapusát sem, mert a múlt szombati, Portugália elleni mérkőzésen a melegek és más szexuális irányultságúak (LGBTQ) szivárványszínű karszalagját viselte, ami – az UEFA szerint – nem bizonyul politikai szimbólumnak, hanem a „sokszínűséget és így jó ügyet képvisel”. Bár petíciót indítottak érte, az UEFA nem értett egyet a müncheni Allianz Arena szivárványszínű kivilágításával a német–magyar meccs alatt, amit azért szerettek volna, mert Magyarországon elfogadtak egy, a pedofilok ellen hozott törvényt, amellyel megbélyegzik a melegeket. Ezt tizenhárom európai uniós tagállam „mély aggodalommal” vett tudomásul. Aztán az UEFA is térdre ereszkedett a melegek előtt, és honlapján lógóját szivárványszínűre festette át, azt ajánlván, hogy a meleg büszkeség napján vagy július 3. és 9. között, a meleg büszkeség hetén biztosítson szivárványszínű díszkivilágítást a müncheni stadion.

Ha az ilyesmi nem számít politikai megnyilvánulásnak, akkor hasonló módszerrel élhetnek mások is. A térdepelés a Fekete élet számít (BLM) mozgalom tevékenységének köszönhető. Most attól félek, hogy alakul egy ehhez hasonló mozgalom, mondjuk a Fehér élet számít (WLM) névvel, amelyik arra szólítja fel a játékosokat, hogy szolidaritásból miden futballmérkőzés előtt feküdjenek le a stadionokban. És akkor meglehet, hogy a játékosok fele térdepelni fog, fele meg lefekszik a gyepre. Ugyanakkor arra is kellene vigyázni, hogy illetéktelenek nehogy visszaéljenek az UEFA toleranciájával és azzal, hogy az bizonyos megnyilvánulásokat nem tekint politikaiaknak. Mert mi történik, ha a nem melegek is kitalálnak egy napot a meleg büszkeség napja mintájára, amit „a hidegek szégyenének napjává” nyilvánítanak, és akkor saját, más színű – gondolom szürke – zászlók alatt vonulnának, és követelnék, hogy azon a napon (vagy héten) a stadionokat szürke (?) fénnyel világítsák meg.

Talán jobb lenne, ha a székelyek sem erőltetnék annyira a kék-arany zászlót, hanem mondjuk a szivárványost választanák, és arra varrnák fel a Napot és a Holdat, vajon akkor ki lehetne-e tenni, akasztással való fenyegetés ellenére, mondván, hogy az nem politikai megnyilvánulás jele. A vallásos szimbólumokat sem tiltja az UEFA, és így, mivel a keresztény jelképek kimentek divatból Európában, és van ahol leszedik a kereszteket a templomokról is, bátran lehetne használni a félholdat mint szimbólumot, és meg lehetne engedni a muzulmán szurkolóknak, hogy buzdításként azt kiabálják: Allah Akbar! (Allah a leghatalmasabb), mert bizony a szurkolók most gyakran politikailag inkorrektnek számító skandálásokat engednek meg maguknak.