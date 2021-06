Viszlát, Lábbusz, szeptemberben

Naponta átlag hetvenen, 28 nap alatt közel kétezren lábbuszoztak Sepsiszentgyörgyön. Az elemi tagozatos gyermekeket reggelenként iskolába sétáltató kezdeményezésnek akkora sikere volt, hogy egy hónap után ötre bővítették a „járatok” számát, és mindegyiken több felnőtt kísérő akadt az eredetileg megszabott kettőnél, a hivatalosan is bejelentkezett önkéntesekhez ugyanis több szülő és pedagógus is csatlakozott. A Lábbusz-program ősszel folyatódik, az érdeklődők a közösségi oldalon tájékozódhatnak a bekapcsolódásról.

A külföldről honosított programot, amely az egészséges életmódot próbálja népszerűsíteni (és ezzel együtt a reggeli csúcsforgalommal járó idegeskedést, illetve a környezetszennyezést csökkenteni) Székely Kincső sepsiszentgyörgyi tanácstag koordinálja. Elmondása szerint az elmúlt hét hét alatt – május 17-én rajtolt az első három járat – naponta átlag hetven gyermek gyalogolt lábbusszal iskolába, a tegnapi zárónapon pedig kilencvenen voltak az Erzsébet parkban – négy járat találkozási pontján – készült fényképen, pedig már nem is minden iskolában folyt oktatás.

Hetven kisdiák – akik rajzot is készítettek a naponta kiosztott mosolygós vagy lábbuszos matricákat gyűjtő lapra – ajándékcsomagot is kapott az önkormányzattól, szétosztásukban Antal Árpád polgármester is segédkezett. Összesen 1960 résztvevőt számoltak össze, ebből 110 volt az önkéntes „buszsofőr”. Az első hetekben foglalkozások szerint osztották be őket: a sportolók-sporttanárok adták meg a ritmust, utánuk a színészek vezették a gyermekeket, majd az önkormányzatok, a sajtó, a megyeháza képviselői, végül pedig – ezen a héten – a kutyásoké és a mentősöké volt a kormány, de mellettük több pedagógus, diák és korábbi kísérő is megjelent. Voltak, akik a mozgásért csatlakoztak, mások azért a hangulatért, amit egy ekkora gyermekcsapat nyújt.

A legnépesebb járat a leghosszabb, az állomási katonaszobortól induló útvonalon alakult ki (ez a „csuklós busz”), de a viszonylag rövid Colan-járaton is napról napra többen „utaztak”. És mindenki úgy érezte: élmény volt.