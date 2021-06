Kövessük szívünk

Az eseményt könyvbemutatóként hirdették meg, de a baróti vállalkozó, miközben munkatársunk, Józsa Zsuzsanna kérdéseire válaszolt, valójában kis motivációs és önfejlesztő előadás részeseivé tett. Mint mondotta, meg kell szabadulnunk régi beidegződéseinktől és félelmeinktől, miközben nyitottnak kell lennünk az új iránt, és akkor minden addig csukott ajtó kitárul előttünk. Az ő élete is ezt példázza: nem nagyvárosból indult, most is ott él a sokak által leírt Baróton, mégis sikeresnek érezheti magát, csodás, távoli helyekre jutott el, és olyan személyekkel találkozhatott, mint a számára példakép Brian Tracy és Jack Canfield motivációs trénerek. A tapasztalata az, hogy a székelyek kicsit keményfejűek, azaz nehezen fogadják be az új, számukra ismeretlen lehetőségeket, de azért akadnak olyanok, akiknek utat lehet mutatni a valódi változás eléréséhez.

A szerző arra buzdította a könyvét megvásárlókat, hogy az utolsó oldalakon feltett kérdéseket az üresen hagyott részen írásban – mert ebbe a könyvbe lehet írni – válaszolják meg maguknak. Még akkor is tegyenek így – bátorította a közel húsz érdeklődőt –, ha a válaszok megfogalmazása miatt a könyvet el kell dugniuk, nehogy illetéktelen elolvassa azt; maguknak tesznek jót, ha a felvetésekre választ keresnek – mondotta.