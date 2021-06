Sepsiszentgyörgyi tehetség a Kincsem Parkban

A sepsiszentgyörgyi Kolumbán Örs versenylovas karrierje egyre inkább megszilárdulni látszik. A fiatal fiú alig több mint egy éve kezdte meg komolyabban pályafutását a budapesti Kincsem Park nemzeti lóversenyein. A háromszéki sportoló több mint tíz éve lovagol, számos versenyt nyert már, többféle lovassportban is kipróbálta magát. Távlovaglásban és díjugratásban is megannyi első díjat és több dobogós helyezést tudhat maga mögött, valamint galoppversenyben is többször volt már placcon – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.