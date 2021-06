Ábel huszonöt esztendeje székelyföldi fotóriporter. Sepsiszentgyörgyön él, jobbára a helyi lapnak dolgozik, de lehetősége, ideje szerint szívesen teljesít székelyföldi, erdélyi megbízást is.

Élt Marosvásárhelyen, élt Kolozsváron, de egy negyedszázada biztosan érzi, otthona Sepsiszentgyörgy, kicsit tágabban pedig Háromszék és Székelyföld.

Lokálpatrióta, tartással, méltósággal. Kíváncsi a világra, ám leginkább mégis az emberi létezés pillanatai érdeklik, az a különleges felhajtóerő, amely mindenkor képes felfelé irányítani a tekintetet. Fotográfiáin is ezt mutatja, bár vonzza a táj is, annak egyedi lenyomatai. Úgy véli, számára a fényképezés annyit jelent, mint avatottan kimetszeni és megmutatni egy-egy szeletet az élet csodálatos, megismételhetetlen folyamából. Ábel az élet fotográfusa.

Ám minden elkötelezettsége, megszállottsága, fiatalos szemlélete ellenére Ábel olykor el-elbizonytalanodik. Úgy érzi, az a világ, amelyet ő feltárni és megmutatni kíván, átalakulóban, megváltozóban, s mindaz, amit ő felmutat, amiért utazik, gyalogol, hogy bekopogtasson az egyszerű, vidéki emberek házába, és bátorítsa őket, hogy mutassák igazi, hiteles arcukat – amelyet aztán fényképezőgépe lencséje rögzít, s szenzora, mint egy konzerváló csodaszer, örökkévalóvá alakítja –, egyre kevesebb érdeklődőt vonz. De a még létező napilapokban megjelenő, tisztességgel, hitelességgel írott szó erejében is el-elveszíti olykor a hitét, nem csupán a szöveget fokozó fénykép erejét véli gyengülőnek. Másrészt azt is tapasztalja, hogy e mesterség egyre nehezebben biztosítja mindennapi kenyerét, s ha újítana felszerelésén, a szerkesztőségből azt a választ kapja, most éppen erre nincs pénz, ha tudja, oldja meg saját erőből…

Márpedig így, folyamatosan szorítva a nadrágszíjon, lassacskán ellehetetlenül az értelmes, alapos keresgélés, a függetlennek és igaznak mondott újságírás, s ezzel együtt a fotóriporter munkája is. Ábel emiatt olykor azt érzi, barátaival, sorstársaival együtt utolsó mohikánokként szemlélődnek a prérin.