Tornádó pusztított Csehországban

Tornádó pusztított csütörtök este Csehország délkeleti részén: öten meghaltak, kétszáznál is többen megsérültek, sokakat válságos állapotban szállítottak kórházba. A térségben óránkénti 200–300 kilométeres erősségű szél tombolt, a tornádó épületek tucatjait rombolta le, a forgószél után pedig teniszlabda nagyságú jég zúdult a településekre. Csehországban emberemlékezet óta nem történt hasonló.

A térségben rendkívül ritka, nagy erősségű szélvihar a legnagyobb károkat Hodonín és Břeclav városok környékén okozta. A régióban mozgósították a mentőket, a tűzoltókat és a hadsereg speciális egységeit, amelyek azonnal megkezdték a mentési munkálatokat.

A szomszédos Szlovákia és Ausztria azonnal segítséget ajánlott fel a cseh kormánynak. A tornádó sújtotta településekre osztrák és szlovák mentőautók érkeztek, Bécs két mentőhelikoptert is küldött a csehek megsegítésére.

Marek Babisz, a Břeclavhoz közeli Hrušky község alpolgármestere a televíziónak azt mondta, hogy a tornádó elpusztította a település felét. „Településünkön tornádó söpört végig, amely a falu felét a földdel tette egyenlővé. Csak a házak falai maradtak meg, tetők és ablakok nélkül. A szélvihar megrongálta a templomot is, ledöntötte a templomtornyot és elvitte a tetőt. Tető nélkül maradt az iskolánk is. A vihar százéves fákat döntött ki. Szörnyű a helyzet” – ecsetelte a falu állapotát az alpolgármester.

Az erős szélvihar hasonló pusztítást végzett a szomszédos Moravská Nová Ves településen is. Marek Košut, a falu polgármestere a televíziónak azt mondta, hogy több száz ház rongálódott meg. Súlyos károk keletkeztek Lužice faluban is.

A településeken a szélvihar számos sérülést okozott. A televízió értesülései szerint többtucatnyi embert kellett kórházba szállítani. A hodoníni városi kórház megerősítette, hogy az esti órákban több személyt kezeltek és elhunytak is vannak. Pontos adatokat a kórház nem hozott nyilvánosságra. A tornádó a városban egy autóbuszt is felborított és lesodort az útról. A buszbaleset sérültjei szintén kórházba kerültek. Hodonínban tető nélkül maradt a stadion és a nyugdíjasotthon is.

Dél-Morvaországban több mint 32 ezer háztartás maradt áram nélkül, és leállították a gázszolgáltatást is, hogy elkerüljék az esetleges robbanásokat.

Michaela Malachová, a meteorológiai intézet szakértője a CTK cseh hírügynökségnek azt mondta, hogy a rendkívüli erejű szélvihar valószínűleg tornádó volt, bár ez a jelenség a régióban rendkívül ritka.

Jana Malácová munkaügyi és népjóléti miniszter bejelentette: a hatályos szabályok alapján személyenként minden formalitás nélkül, csak személyazonossági igazolványa felmutatásával 58 ezer koronás (mintegy 11 ezer lej) gyorssegélyt vehet fel mindenki, akit kár ért, fedél és eszközök nélkül maradt.