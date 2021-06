Huszár-fotók és a National Geographic

Huszár Szilamér #40 című fotókiállítását nyitották meg pénteken este a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban. A fotográfus 40. születésnapja okán a National Geographic magazin magyarországi kiadása által közölt fotóiból válogatott negyven képét állította ki. A tárlatot Hlavathy Károly fotóművész, a Mohos Fotóklub elnöke nyitotta meg. Huszár Szilamért és a közönséget koncerttel köszöntötte a House of Pioneers pop-rock együttes.

Hlavathy Károly elmondta, napjainkban rengeteg fotó készül világszerte, nincs olyan másodperctöredék, hogy valahol ne kattanjon egy zárszerkezet, s egy filmkocka vagy egy szenzor ne rögzítene egy képet. Ez irányban nyitott a National Geographic, mely teret adott a külső fotósok képeinek. Begyűjtik és válogatják a képeket, és nem akárhogyan: mert a National Geographic mindig a minőséget jelenti. Ennek megfelelni nem kis feladat, tette hozzá a fotóművész a kiállított képekre utalva.

Huszár Szilamér, a Háromszék külső munkatársa, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének, a Romániai Fotóművészek Országos Szövetségének, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja néhány felvétele keletkezéstörténetét is elmesélte. A legtöbbnél ott volt családja is. Több képen vízesés látható, vannak drónfelvételek, például a sepsiszentgyörgyi vártemplomról és a Székely Nemzeti Múzeumról. „Szomorú” fotók is akadnak, ilyen a verespataki rézbánya szászavinci kénsavas-ciános zagytározójáról készült felvétel. Szomorú ugyanis, hogy egy ökológiai katasztrófa után elárasztották a falut, szász lakóit „eladták”, evangélikus templomának tornyát, mely úgy emelkedik ki, mint egykoron a bözödújfalusi, télen le akarták dózerolni, mert a katasztrófaturizmus hódolói látogatják, ám beszakadt a jég az erőgép alatt, így a torony egyre kisebb kiálló része egyelőre megmenekült. Minden fotónak története van, ám ezentúl csupán a képekben lehet gyönyörködni. A kiállítás augusztus végéig tekinthető meg, aztán vándorútra kel Marosvásárhelyre, Bukarestbe, Nagyszebenbe, Brassóba.

Az eset záróakkordjaként fellépett a House of Pioneers együttes, mely nevének ihletője a sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza, az egykori pionírház, ahol a tagok Tinca Teddy tanítványaiként tanultak zenélni. Bedő Botond, az együttes frontembere háromszéki zenekarként mutatta be csapatukat, hisz három tagja sepsiszentgyörgyi, dobosa kézdivásárhelyi, ő maga meg baróti.