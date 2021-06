A cselekvés ideje

A medveprobléma Székelyföldön nem valamiféle elméleti kérdés, amelyről izgalmas vitákat lehet folytatni a közösségi oldalakon, nem afféle hálás téma, amelyről uniós pénzekből konferenciákat, szemináriumokat lehet szervezni, módszertani kérdéseket hosszan boncolgatni, mélyreható elemzéseket írni. A medveprobléma Székelyföldön – és nem csak itt – égető hétköznapi gond, amellyel valamilyen formában mindenki szembesül. A medveügy számunkra biztonsági kérdés. Egyszerűen nem normális az, hogy lassan nem lehet kimozdulni a természetbe a medveveszély miatt, nem normális az, hogy a gazdának nemhogy a terménye, az állatai nincsenek biztonságban, de ő maga sem a saját kertjében. Az azonnali veszélyre azonnali megoldást kell alkalmazni akkor is, ha ez természetbarát elkötelezettségünkkel nem feltétlenül összeegyeztethető, akkor is, ha jóindulatú naivak vagy éppen harcos zöldek kereszttüzébe kerülünk. Akkor is, ha ez puskagolyót jelent.

Persze, szükség van a probléma sokoldalú megközelítésére, alapos elemzésére. Igen, jól meg kell nézni, mi vezetett ide. Azt is alaposan mérlegelni kell, mit lehet tenni az egyensúly visszaállítása érdekében. Tényleg meg kell hallgatni a zöldeket, érdemes számba venni, milyen összefüggésben áll a populáció elszaporodásával a vadászati tilalom, de a vadak életterének szűkítése, az erdőkitermelés, a turisták által kedvelt medveetetés is megfontolásra érdemes. Valóban komplex problémáról van szó, amelyben bizonyos mértékig minden érdekelt félnek igaza van – de előbb az azonnali veszélyt kell elhárítani.

Válsághelyzetben, az érdekek kereszttüzében álló probléma kapcsán az államnak és intézményeinek kell határozottan fellépnie. Tánczos Barna környezetvédelmi miniszterre hárul a feladat, hogy az itt élők biztonsága érdekében megoldást találjon a veszély elhárítására, majd később a probléma komplex kezelésére. Nem könnyű és nem is túl hálás a feladat, hiszen a környezetvédőktől a medvekérdést közelről, testközelből nem ismerőkig igen sokak ellenszenvét kiválthatja a radikális beavatkozás, a közvélemény nyomása adott helyzetben miniszteri tisztségét is veszélybe sodorhatja, de az emberi élet védelmében elengedhetetlen a gyors, határozott fellépés. Még ennél is nehezebbnek ígérkezik egy olyan megoldás kidolgozása, amely hosszú távon fenntartható módon rendezi a medvekérdést. Jó lenne azonban, ha erről sem mondanának le most, amíg a probléma rendezésében a székelyföldi valóságot ismerő miniszter révén az elméleti szempontok mellett könnyebben érvényesülhetnek az itt élők tapasztalatai és szempontjai is.