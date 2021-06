Szép volt, fiúk!

Európában egyedülálló módon, telt házas stadion előtt játszhatott a magyar válogatott, így a Puskás Arénában 60 ezer szurkoló élhette meg azt a pillanatot, amikor Fiola Attila gólt lőtt a világbajnok francia csapatnak. A világsztárokkal teletűzdelt portugál, francia és német együttes ellen lejátszott mérkőzések során a magyar válogatott 98 percig állt vezetésre és csupán 12 percig vesztésre. A három rendkívül nehéz mérkőzésen két pontot gyűjtöttek, három gólt szereztek, szervezetten védekeztek, egymásért küzdöttek és a taktikai elemeket szigorúan betartották. A nemzeti tizenegy elszántsággal és teljes erőbedobással játszott nemcsak a Puskás Arénában, hanem Münchenben is, hatalmas örömöt szereztek, felvették a versenyt a legjobbakkal.

Marco Rossi szövetségi kapitány a csoportkör utolsó fordulója után elmondta, még a legszebb tündérmesékben sem feltétlenül boldog a történet vége. A kapitány szerint csak úgy lehet jobbá válni, ha tisztában vagyunk a hibáinkkal, és nem félünk szembenézni velük, a taktikát mindig a rendelkezésre álló játékosok képességeihez kell alakítani. A szakvezető azt mondta, majdnem minden pillanatát a szívébe zárja ennek az Európa-bajnokságnak, amely bár rövid ideig tartott a magyaroknak, de így is óriási élmény volt.

Látom magam előtt, amint a németek elleni mérkőzés után több játékos csalódottan és sírva énekelte a magyar himnuszt, valószínű, hogy a szurkolók és a tévénézők között is akadt olyan, aki a labdarúgókhoz hasonlóan elérzékenyült. Pedig búslakodásra nincs indok, ugyanis a válogatott az utóbbi időben rengeteget fejlődött, van ok a büszkeségre és a bizakodásra. Ráadásul több statisztikai mutatóban is találunk magyar játékost az Eb élmezőnyében. A szerelések számát rögzítő rangsorban rögtön hárman képviselik a magyar válogatottat, ráadásul Fiola Attila és Botka Endre holtversenyben az első, az pedig külön megsüvegelendő, hogy Szalai Ádám támadóként kilenc szerelést mutatott be a csoportkör során. Futómennyiségben Nagy Ádám a harmadik a maga 34,8 megtett kilométerével, míg Loic Nego a sebességével (33,8 km/óra) tűnt ki az Eb-mezőnyből.

Az emlékezetes Európa-bajnoki szereplés után Novák Károly Eduárd, a bukaresti kormány ifjúsági és sportminisztere is gratulált a magyar válogatottnak. Közösségi oldalán azt írta, szeretné, hogy a Román Labdarúgó-szövetség komolyan kielemezze a román futball helyzetét, találják meg, illetve oldják meg a problémákat. A miniszter leszögezte, hiszi, hogy Romániának is helye van az Európa- és világbajnokságokon.

A román sportsajtó mágikusnak és az Eb egyik legnagyobb meglepetésének nevezte Marco Rossi csapatát. A román válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Victor Pițurcă szerint a magyar együttes megérdemelte volna a németek elleni győzelmet. Ilie Dumitrescu korábbi román válogatott csatár a magyarok szervezett játékára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy nemcsak a védekezéssel törődtek, hanem támadni is képesek voltak, és a németek egyenlítő gólja után azonnal vissza tudtak vágni, ami azt jelenti, hogy nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is magas szinten teljesítettek. A szakelemző zárásként azt mondta: „le a kalappal a magyarok előtt”, miközben a Digi Sport képernyőjén a Tisztelet, Magyarország! felirat volt olvasható. Az Eurosport honlapján megjelent írásban „mágikusnak” nevezték a magyar válogatottat, amely annak ellenére játszott „szenzációsan”, hogy senki nem adott neki esélyt a halálcsoportban. A szerző szerint Marco Rossi megmutatta, hogy egy kis, sztárokat nélkülöző ország is képes esélyesként játszani a nagyok ellen, ha egységes és szervezett csapatként küzd.

Az Eb véget ért a magyar válogatottnak, azonban az elmúlt három évtized kudarcait és kishitűségét félretéve merészet kell álmodni, és bízni kell abban, hogy 1986 után először Magyarország ott lehet a 22. világbajnokság mezőnyében. Három mérkőzést követően a hibátlan Anglia mögött a csoport második helyéről várják a selejtezősorozat szeptemberi folytatását. Fiúk, irány Katar!