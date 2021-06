Kiemelkedő részvétel mellett az érvényesen leadott szavazatok meghatározó többségének megszerzésével Bordás Enikő közgazdász, az RMDSZ jelöltje nyerte az Uzon községben vasárnap lezajlott időközi polgármester választást. A szövetség jelöltjére az urnákhoz járulók 63,47 százaléka adta a voksát. Az új polgármester a fejlesztések folytatása, új beruházások elindítása mellett kötelezte el magát. Lapunknak nyilatkozva Bordás Enikő több olyan folyamatban lévő beruházást is megemlített, melyek határidősek, illetve ott vannak még az igen komoly kihívást jelentők, mint például a földgáz hálózat kialakítása, melynek megvalósításához több mint hétmillió euró európai uniós támogatást sikerült elnyernie a községnek.

A részvételi arány az urnazárásig elérte a 45,56 százalékot, jóval meghaladva a múlt év szeptemberében lezajlott határidős helyhatósági választásokon jegyzettet, mely megmérettetésből, akkor Ráduly István, jelenlegi prefektus került ki győztesen, a voksok több mint kétharmadának megszerzésével. A megye egyik legnagyobb községében, Uzonban 3753 szavazásra jogosult személy szerepel a választási hatóságok nyilvántartásában. Közülük 1710-en járultak vasárnap az urnákhoz. Az Erdélyi Magyar Szövetség által is támogatott Bordás Enikő 1074 voksot kapott, ami közel kétharmada az érvényesen leadott szavazatoknak.

Bordás Enikő immáron frissen megválasztott polgármesterként mondott köszönetet a község lakóinak, és mindenki másnak, aki támogatta a versenyben. Kifejtette, hogy az elkövetkezőkben is csapatként dolgoznak az összes település fejlődéséért „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy modern községünk, életerős közösségünk legyen” – idézte az RMDSZ közleménye az új elöljárót. Lapunk megkeresésére Bordás Enikő elmondta: a maga részéről minden fejlesztést, beruházást egyformán fontosnak tekint, hiszen mind az emberek életszínvonalának, életminőségének javítását szolgálják. Ami a rövid és középtávú feladatokat illeti megemlítette, hogy hamarosan lezárul a Pünkösti kúria felújítása, emellett több településen – Uzonban, Szentivánlaborfalván, Lisznyóban, Bikkfalván és Sepsimagyaróson – a helyi utak korszerűsítését célzó programjuk munkálatai zajlanak. Szintén idén a közvilágítás korszerűsítését is végig kellene vinniük, emellett a községközpontban a napokban elkezdődik az óvoda építése, de szintén a rövid távú projektek között szerepel a bikfalvi iskolaépület felújítása is, valamint az útkorszerűsítéssel összekötött Feketeügyön átívelő híd megépítése Szentivánlaborfalván.

Ami a választásokat és a kampányt illeti, Bordás Enikő úgy értékelte, hogy összességében egy korrekt verseny, megmérettetés volt, mind ő, mind a kihívója tették a dolgukat, ismertették az elképzeléseiket, terveiket, szándékukat, az uzoni emberek pedig döntöttek. A maga részéről azt szerette volna, ha a voks napján sem kellett volna kirívó esettel foglalkozniuk, de sajnos nem ez történt. Amint arról beszámoltunk a választás napján kisebb, pénzbírságot is maga után vonó incidens volt, az egyik választókörzet közeli italmérésben – melyet Bordás Enikő kihívója, a Nemzeti Liberális Párt jelöltje Kloos Paula működtet – törvénytelenül szeszes itallal szolgálták ki a betérőket.

Tamás Sándor az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke úgy vélekedett, hogy a község lakói a fejlődés, a tisztességes és következetes munka, valamint a modernizáció folytatása mellett tették le voksukat. Az elnök akárcsak az új polgármester köszönetet mondott a község lakóinak támogatásáért, és abbeli meggyőződésének is hangot adott, hogy Bordás Enikő jó polgármestere lesz a hét települést számláló községnek, és az összes lakójáért egyformán dolgozni fog „politikai nézettől és nemzetiségtől függetlenül”. Az elnök szerint az eredmény egyértelműen mutatja, hogy a lakosok értékelték azt a munkát, „amit az RMDSZ képvisel a községben és annak folytatására voksoltak az időközi választáson is”.