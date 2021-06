Cseh meglepetés a Puskás Arénában

A hollandok azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést, így az első helyzet is az övék volt, míg a csehek veszélyes távoli lövéssel válaszoltak. A holland együttes többnyire fölényben futballozott, sőt, számos veszélyes támadást is vezetett, azonban a játékosoknak egyszer sem sikerült eltalálniuk a kaput. A csehek elsősorban gyors ellentámadásokra építettek, ezekkel sikerült többször a rivális csoportkörben is bizonytalankodó védelme mögé kerülniük, azonban gólt nem szereztek a rekkenő hőségben rendezett első félidőben.

A folytatásban ugyancsak a holland válogatott irányított, sőt, a meccs addigi legnagyobb helyzetét puskázta el Do­nyell Malen. Az 55. percben viszont nagyot fordult a kocka, mivel Matthijs De Ligt kezezés miatt piros lapot kapott. A csehek az emberelőnyüket kihasználva beszorították ellenfelüket, a nyomás pedig a 68. percben góllá érett. A létszám- és gólhátrányban lévő hollandok kitámadtak az egyenlítés érdekében, de az utolsó kulcspasszok továbbra is pontatlanok voltak, így komoly lehetőséget nem tudtak kidolgozni, ellenben a csehek egy gyors kontra végén Patrik Schick révén eldöntötték a továbbjutás kérdését.

Thorgan Hazard gólja döntött

Visszafogott iramú első félidőt produkáltak a csapatok. Mindkét fél a biztonságra törekedett, támadásban semmit sem kockáztatott, így komolyabb helyzet nélkül múltak a percek, mígnem a 42. percben egy szép belga támadás végén Thorgan Hazard nagy gólt lőtt.

A fordulás után a portugálok nagy sebességre kapcsoltak és a második félidőben végig óriási erőket mozgósítottak az egyenlítésért. A belgák csak a védekezéssel törődtek, kevés ellentámadásukból nem jutottak komoly helyzetig. Közben a portugálok több ígéretes lehetőséget is kialakítottak, kapufát is lőttek, de minden igyekezetük ellenére nem tudtak betalálni, így búcsúzni kényszerültek.

A belgák számára nehézséget jelenthet a folytatásban, hogy a második félidő elején Kevin De Bruyne sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a pályát, majd a hajrában Eden Hazard is combját fájlalva kért cserét.

Eredmények, nyolcaddöntő: Hollandia–Csehország 0–2 (gsz.: Holeš 68., Schick 80.), Belgium–Portugália 1–0 (gsz.: T. Hazard 42.). A mai program: Anglia–Németország (London, 19 óra), Svédország–Ukrajna (Glasgow, 22 óra).