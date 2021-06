Elhalálozás

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a zabolai születésű sepsiszentgyörgyi

özv. DARKÓ ILIANA

(szül. FINNA)

életének 74. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2021. június

29-én 12 órakor lesz a

közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával.

Búcsúzik keresztlánya,

Zsuzsa és családja

4322253

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata,

SZABÓ LAJOS

életének 77., házasságának 53. évében 2021. június 27-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése június 29-én, kedden 13 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló szerettei

1972

A jó szülőket feledni nem lehet, míg élünk, ide hív a szeretet. Megszűnt dobogni egy szerető, féltő szív. Az a kar, mely óvott, védett, szeretettel ölelt, megpihent. Nemcsak a legdrágább édesanyát, nagymamát, anyóst, testvért veszítettük el, hanem azt az embert, ki felnevelt, ki mindig mellettünk állt és támogatott, ki erős sziklabástyánk volt.

Ezúton értesítjük a rokonokat, barátokat, ismerősöket, hogy szeretett édesanyánk, a kézdivásárhelyi

ERDÉLY ROZÁLIA

(szül. DEÁK)

82 éves korában elhunyt.

Földi maradványait 2021. június 30-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.

Halálába soha bele nem nyugvó leánya

és családja

4322241

részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki munkatársunknak,

Veress Ildikónak édesapja elhunyta alkalmából. Fájdalmában osztozunk.

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának munkaközössége

1116632

Köszönet

Hálásan köszönöm mindenkinek a segítségét, törődését, biztatását, a feláldozott órákat, perceket, akik ezekkel megkönnyítették idős édesanyám, a június 25-én eltávozott maksai

AMBARUS MIHÁLYNÉ KAKAS ERZSÉBET mindennapjait. Köszönöm az utolsó idők nehéz perceinek imatámogatásait, majd a temetésen való részvételt és a sírjára helyezett virágokat is. Köszönöm azoknak, akik távolabbról is eljöttek temetésére, de azoknak is, akik a nagy távolságok miatt csak lélekben

lehettek velünk.

A jó Isten áldása kísérje mindannyiukat!

Kakas Zoltán

1472

Megemlékezés

„Utunk irányát magunkban hordjuk, és magunkban égnek az örök sorsjelző csillagok.” (Szerb Antal)

SZÁSZ-FEJÉR JÁNOS

biológiatanár

csillaga ma tíz éve ezen a napon hunyt ki. De a mindig megújuló természet iránti csodálata, a sokoldalú munkássága, valamint ember- és gyermekbarátként a felénk irányuló gondoskodó szeretete velünk együtt őrzi emlékét. Emlékezzünk Rá ma együtt.

A családja

4637/b

Könnyes szemmel, örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk drága jó édesanyánkra,

STEFÁN MARGITRA

(szül. MÁRK),

aki ma hat hete itt hagyott bennünket.

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, / Hol megpihent a te jóságos szíved. / Bennünk örökké élsz egy életen át, / Odafentről vigyázol reánk. / Ha könnycsepp gördül arcunkon, / Az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.” Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló lányai

1116629

Kegyelettel emlékezünk drága szüleinkre, a zágoni PATAKI FERENCRE és

PATAKI ILONÁRA

haláluk 42., illetve 7. évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4322167

Egy pillanat volt, és megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Előttünk arcod, szívünkben emléked, múlhatnak a napok, de mi nem feledünk téged. Fájó szívvel emlékezünk a bitai ADORJÁNI GYŐZŐRE és ADORJÁNI JUDIT MÁRTÁRA, akik hat hónapja távoztak családjuk köréből.

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Fiuk, menyük

és unokájuk

4322247

Egész életen át dolgozva éltél, bánatot ránk hagyva csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága két szemed, pihenni tért két dolgos kezed és drága,

szelíd lelked.

Emlékét szívünkben örökre megőrizve, kegyelettel emlékezünk az angyalosi BARTHA JULIÁNNÁRA

(szül. PELIGÁN),

aki egy éve távozott

szerettei köréből.

Gyászoló családja

4322242

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de lelkünkben élsz és örökre ott maradsz. Jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára, PAKUCS FERENCNÉ SZILÁGYI ERZSÉBETRE halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4322245