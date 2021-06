„A Jóistennek köszönhetjük minden ajándékunkat, de főként a tehetségünket, ezért nagyon is helyénvaló imádsággal indítani ezt a napot” – mondta lelki felvezetőjében Kovács István unitárius lelkész, aki Máté evangéliumából olvasott fel ez alkalomból: „Ti vagytok a földnek sói...” Imádságában köszönetet mondott azért, hogy minden emberben ott van a csoda, a mi feladatunk csak annyi, hogy ráébredjünk a hivatásunkra, és utána játék lesz számunkra a munka, mint a madárnak a szárnycsapások „erőfeszítése”.

Ezután a Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella gyermekkórusa következett, melyben magyar és román diá­kok közösen énekelnek, és amelynek rövid bemutatójából megtudhattuk, hogy nemzetközi versenyeken is többszörösen díjazott együttesről van szó. A műsor felvezetőjében Lőfi Gellért karvezető, az intézmény igazgatója arról beszélt, hogy milyen nehéz manapság a kereskedelmi rádiókkal versenyre kelve megszerettetni a fiatalokkal a valóban értékes zenét.

A Campanella előadása után Polgár Judit magyar szuperbajnok sakkozó, nemzetközi nagymester, hétszeres női sakk-Oscar-díjas videóüzenetét láthatták a jelenlévők, aki arra buzdított bennünket, hogy ne sajnáljuk gyerekeinktől, egymástól azokat a jó mondatokat, biztatásokat, amelyek szárnyakat adhatnak a tehetségek kibontakozásában.



Kiválósági központ

Bereczki Kinga ezután a székelyföldi tehetségek támogatásának gyakorlati kérdéseire irányította a figyelmet, hangsúlyozva, hogy az SZTT a Magyar Nemzeti Tehetségprogram útmutatásait követve, de a helyi sajátságokhoz alkalmazkodva igyekszik segíteni a fiatalokat különböző területeken, majd átadta a szót Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelőnek, hogy beszámoljon mindarról, ami Háromszéken történik a tehetséggondozásban.

A főtanfelügyelő elmondta, hogy 2011 óta teszi lehetővé a tanügyi törvény a kiválósági központok (Centru de excelență) működését a megyéken belül. 2020-ig csupán 14 ilyen központ jött létre az országban, melyeket meg kellett tölteni tartalommal, pedagógusokkal és diákokkal. Sepsiszentgyörgyön 2018 februárjában kezdte el a munkát a központ a helyi tanács támogatásával, a vezetésével Pető Máriát bízták meg, akit minden szempontból megfelelő szakembernek tartanak erre a feladatra. Az utóbbi másfél évben sajnos nem szerveztek országos tantárgyversenyeket, de folyamatosan edzésben tartják a háromszéki diákokat, adott pillanatban húsz pedagógus vállalta fel, hogy „lángra lobbantja a szunnya­dó parazsat”.

Több csoportban folyik a munka a Székely Mikó Kollégium tantermeiben, melyek kizárólag az iskolai tantárgyakhoz kötődnek, és amelyekbe beléphetnek és kiléphetnek a diákok. Tehetségtáborokat is tartanának, általános céljuk a tehetségek felfedezése, tanácsadás, pályaorientáció, a személyre szabott lehetőségek megmutatása a tehetséges fiataloknak. Arról álmodnak, hogy a brassóihoz hasonlóan nálunk is létrejöjjön egy saját jogi személyiséggel, költségvetéssel működő külön tehetségközpont, például a volt dohánygyár egyik épületében. Mert rengeteg tehetséges diákunk van, de sikereiket nem lehet megfelelőképpen népszerűsíteni, kamatoztatni a jelenlegi körülmények között.



Előadások, dalok, versek

Ezután a kiválósági központ fizikatudósklubjának tagjait ismerhettük meg: Csiszér Csanád, Gergely Zsolt, Simon-Zsók Anett, Vitus Szabolcs és Vörös Ábel, valamennyien a Székely Mikó Kollégium diákjai, akik előbb bemutatkoztak a közönségnek, majd bemutatták találmányaikat. Ezek közül különösen a Teki nevű rover aratott nagy sikert a közönség körében, melynek működését élőben is láthattuk. Ez kicsinyített mása egy olyan szerkezetnek, amilyennel a NASA készíti és továbbítja videofelvé­teleit, méréseit a világűrből.

A tudósklub bemutatkozása után a Lőfi Gellért–Pakot István duó lépett fel, szalonzenével szórakoztatva a közönséget.

Aztán újra a tudományé volt a főszerep: Fejér Szilárd kézdivásárhelyi kémikus, a Pro Vitam diagnosztikai központ támogatásával működő biológiai-vegyészeti kutatólaboratórium vezetője, a Promedical Center vezérigazgatója mesélt szülővárosából való indulásáról, szegedi és cambridge-i tanulmányairól, majd visszatéréséről, továbbá szakterületéről, a vírusok önszerveződéséről, mely téma nagyon is aktuálissá vált manapság, így az általa vezetett laboratórium is fontos eredményeket könyvelhetett el a PCR-tesztek kifejlesztésében és a koronavírus indiai mutációjának felfedezésében. Arról is beszélt, hogy milyen adottságait kellene fejleszteni a fiataloknak ahhoz, hogy sikerrel elindulhassanak a tudományos pályán.

Fejér Szilárd előadása után Juhos Kata, a Református Kollégium kisdiákja szavalt, majd Balázs Gergő, a Székely Mikó Kollégium diákja gyergyói népdalokat adott elő.

A tehetségsegítő tanács tavaly indította el a digitális kompetencia fejlesztését célzó programját, mely által egy olyan eszközt szerettek volna kifejleszteni, amely hasznos lehet a diákok számára az online tanulásban. Hargita, Kovászna és Maros megyei informatika szakos diákok együtt hozták létre a programot, melyről a Nagy Mózes és a Mikes Kelemen Líceum diákjai számoltak be röviden az érdeklődőknek.

Ezután az István, a király székelyföldi nagyprodukció Réka szerepének egyik alakítója, Zöldi Lara mesélt eddigi énekes-pályafutásáról és mutatta be tehetségét egy Rúzsa Magdi-dal előadásával.



Díjazás

A Csutak Vilmos-díjat 2014-ben alapította a tanács a tehetséggondozásban kiváló eredményeket felmutató székelyföldi szakemberek közösségi elismerésére. Az idén Böjte Csaba ferences rendi szerzetes kapta a díjat, aki elfoglaltságai miatt nem lehetett jelen a rendezvényen, de videóüzenetben megköszönte az elismerést.

A díjazott életpályáját Hajdú Laura mutatta be, gyermekmentő munkásságát Szabó Tünde méltatta, felsorolva Csaba testvér néhány mentoráltját a sok ezer közül. A méltatók hangsúlyozták, hogy az ő életműve a szeretetről szól, mely mindennél fontosabb a tehetségek kibontakozása szempontjából. A díjat átadó Fleckhammer Ottó, a Háromszéki Közösségi Alapítvány elnöke elmondta, hogy Csaba testvérnek híres személyiségek, államférfiak is adtak már díjakat, de ennek az elismerésnek is ott a helye a többi között. Hozzátette: egyesek tehetsége abban áll, hogy másokban felfedezik a tehetséget és segítik kibontakozni azt. Csaba testvér videóüzenetében arról beszélt, hogy nemcsak paripa, megfelelő ruházat, fegyverzet és királylány kell ahhoz, hogy valaki Szent György lovag lehessen, hanem sárkány is, sárkányaink legyőzéséhez pedig Isten segítségét kérte.

Furus Ábel tizenegyedik osztályos kézdivásárhelyi hegedűszakos diák virtuóz előadása következett ezután, majd Tóth Tamás, a Nagy Mózes Gimnázium diákja mesélt sokirányú tevékenységéről, mely a modellezésszakkörben indult, aztán a távirányítós legokombájn és házi drónok készítésén át a házi számítógép és CNC-gép készítéséig, informatikáig, végül pedig a vitorlázórepülésig és vitorlázórepülő-szimulátor megalkotásáig terjednek.

Végezetül Virág Endre és Imola tánccsoportja mutatkozott be, majd a tanácsteremben Kiss Béla festményeiből és ikebanáiból nyílt tárlat, alkotásait lánya, Kiss Kinga méltatta.