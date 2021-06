Hogy a medve egye meg!

Őszentsége amúgy az Agent Green magát környezetvédelminek valló, „nem kormányzati” szervezet (ONG) meghatározó alakja, és már nem luxustömbházból, hanem egyenesen a kormánypalotából oszthatja az észt. Ajjaj, hogyan fűződnek a szálak, hol lóg ki a lóláb...

De akkor is érthetetlen: miért kezdeményezik a „zöldek” (legutóbb hallottam egy igencsak jó megnevezést: sötétzöldek – mert az igazi zöldek az egyenruha és mindennapi tevékenységük alapján az erdészek, vadgazdák) a környezetvédelmi miniszter leváltását és minden, a megszokottan már csak „medveügynek” nevezett probléma megoldását érintő kezdeményezés meggátolását, elsüllyesztését.

A medveügyet az érdekeltek (mert itt mindenkinek van érdeke) általában az úgynevezett, nem is létező Székelyföld problémájának titulálják. És akkor mi van Vrancea, Prahova, Brassó, Argeș megyével, a Moldva (mert ilyen övezet is létezhet) térségében lévő településekkel, más régiókkal? És a többi, és a többi. Mert a sort lehetne folytatni, dombvidéktől felfelé országszerte garázdálkodnak a medvék.

A vak is látja: a mackók szerfelett elszaporodtak, nem elég nekik a természetes élőhelyük, most már a településeken próbálnak teret hódítani – emlékszik valaki a hagymakupolás hódításra? –, szó szerint kezet tenni az emberek életterére is. Kinek jó ez? – hogy egy újabb kérdőjelet tehessek. A gazdáknak, az egyszerű embereknek, falusi vagy városlakóknak, a természetbeli kiruccanásokat, a szabadtéri sportokat kedvelők számára semmiképp. És akkor?

Mert van, akinek jó. Ők a sötétzöldek, akik a medvék óvása, megtartása, a populáció védelme okán rengeteg pénzt „pályáznak” meg, el is számolnak az összegekkel. Azt lehet tudni, honnan a finanszírozás, de hová megy a pénz… hát ez a fekete lyuk. Már többször felmérték az ország medveállományát. Most újabb felmérés indul, sok millió eurós alappal. Egy brassói intézmény nyerte a felmérés jogát a hírek szerint. Van erre az országos szintű feladatra emberük, felszereltségük? Lehet, csodák vannak. De a feladatot valószínűleg „megosztják” a vadásztársaságokkal, nem utolsósorban a sötétzöldekkel. Valószínű, hogy utóbbiak részesülnek az eurómilliókból is.

Mert a vadászoknak alapból kell hozzájárulniuk, ők ismerik legjobban, valósan a helyzetet. Fogadni mernék: ha a zöldek jelentenek tízezernél is több egyedet, a sötétzöldek megállapodnak valahol a hétezres létszámnál. És arra is fogadok: utóbbi lesz a hivatalos adat.

Mert ha nem (ha végre hivatalosan is alátámasztják, hogy a medvék nemhogy a kihalás szélén állnak, de népességük túlzott a területek eltartóképességéhez viszonyítva), akkor veszély van: nem lesz több uniós, hazai és más forrásból eredő pénz a medvevédelemre. Na, ez a lóláb, ami kilóg.