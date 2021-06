Fele-fele arányban győztek a nagy pártok jelöltjei

Az ország 35 településén rendeztek időközi helyhatósági választást vasárnap, miután a tavaly megválasztott elöljárók haláleset, összeférhetetlenség, börtönbüntetés vagy egy másik tisztségbe történt kinevezésük miatt nem láthatják már el hivatalukat. Az önkormányzati választások után kevesebb mint egy évvel polgármester nélkül maradt hat város és 29 község.

Ludovic Orban, az NLP elnöke a párt győzelmeként jelentette be, hogy a 35 megválasztott polgármester közül 16 az NLP jelöltje. Megválasztásukhoz Florin Cîțu miniszterelnök is gratulált. „A tisztánlátás, a pénzügyi források és a minőségi emberi erőforrások jelentik Románia fejlődésének kulcsát a következő nyolcéves liberális kormányzás idején. Mi rendelkezünk mindezzel, ahogy az időközi választásokon győztes kollégáim is bebizonyították” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

Sorin Grindeanu, az SZDP elnökhelyettese szerint azonban egyértelmű, hogy ellenzéki győzelem született. Tegnap reggeli bejelentése szerint az SZDP önmaga 17 településen állít polgármestert, míg szerinte a „teljes kormányoldal” mindössze 16 településen győzött, két településen pedig, ahol az SZDP-nek nem volt saját jelöltje, független jelölt végzett az élen.

Több mint fél évvel a kabinet beiktatása után az ellenzék először próbálkozik a Florin Cîțu vezette kormány megbuktatásával: az SZDP bizalmatlansági indítványáról ma szavaz a parlament.