Az önkormányzat közlése szerint sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező felnőtteknek idén 24 lejt kell fizetniük a belépőjegyért, a más településekről érkező látogatóknak 48 lejt kell fejenként kitenniük egy teljes árú jegyért. A kedvezményes jegy helybéli kiskorúaknak, 60 évnél idősebbeknek és fogyatékkal élőknek 10 lejbe, más településről érkezőknek pedig 20 lejbe kerül. A strandszezonra 90 napos bérlet is váltható, ez 151 lejbe kerül a sepsiszentgyörgyieknek, 302 lejbe más településről érkezőknek, valamint 101 lej a kedvezményes bérlet helybeli kiskorúaknak, 60 évnél idősebbeknek és fogyatékkal élőknek, 202 lej pedig a nem helybélieknek. A bérletek a városi uszodában és a Sugás Spában is felhasználhatók. A nagycsaládos kártyával rendelkezőknek továbbra is 75 százalékos kedvezmény jár, a helyi lakosoknak megszabott teljes értékű jegy árát véve alapul. A belépőjegyek online is megvásárolhatók a Sepsi Rekreatív honlapján (rekreativ.club).

A strandra a belépés idén is az oldalsó kapun történik. Mivel a létesítmény főépületében működik a város egyik oltóközpontja, az öltözőfülkéket és az értékek megőrzésére szolgáló szekrényeket idén sem használhatják a vendégek, akiknek kint alakítottak ki öltözőfülkéket. (ndi)