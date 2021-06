Mielőbbi megoldást kérnek medveügyben

Többezres tömeg helyett alig valamivel több mint százan vettek részt ma Bukarestben a környezetvédelmi minisztérium előtt szervezett csendes tüntetésen. Gazdák, erdészek, vadásztársaságok képviselői, de civilek is megjelentek, követelve az egyre súlyosabb medveügy mielőbbi megoldását. Ugyanakkor kiállásukat is kifejezték Tánczos Barna miniszter mellett, akit sorozatosan támadnak épp azért, mert megoldást akar hozni a kérdésben. A protestálók az ország minden megyéjéből érkeztek, a székelyföldiek mellett Vranceától Biharig, Argestől Beszterce-Naszódig. A tüntetők kisebb csoportját személyesen fogadta a miniszter. Köztük volt Kovászna megye tíz képviselője, s ott voltak a háromszéki honatyák is. Fejér László Ödön szenátor petíciót nyújtott át a miniszternek, ebben az országos szinten tapasztalható medveproblémát körvonalazták, kérve az áldatlan helyzet mielőbbi megoldását.

A minisztériumban folytatott beszélgetésen a vendégeké volt a főszerep. A felszólalásokból kicsengett: a helyzet tarthatatlan, mielőbbi megoldásra van szükség, hiszen a medvék már olyan vidékeken is jelen vannak, ahol korábban nem lehetett találkozni velük. Ha ez nem történik meg, félő, az érintettek veszik kézbe az ügyet, hogy igazságot teremtsenek maguknak. Ugyanakkor aláhúzták: a miniszter számíthat támogatásukra, legyen bátor, hozza meg a megfelelő döntéseket.

Könczei Csaba képviselő statisztikai adatokat mutatott be: Háromszéken 2016-tól közel 1200 medvetámadást jegyeztek, a mezőgazdasági kultúrákban, háziállat-állományokban több mint 1,7 millió lejes kár esett. Ez a hivatalos adat, a valóságban ennél több támadás volt, a kár is nagyobb.

Deák Mihály, a háromszéki méhészegyesület elnöke elmondta: szinte hetente támadják a medvék a méhészeteket, egy-egy alkalommal 2-3 kaptárt tesznek tönkre. De ennél nagyobb baj, hogy lassan sötétedés után a méhészek nem mernek kimenni a kaptárak közé. Minél hamarabb megoldást kell hozni – húzta alá. Jákó Tibor, a szarvasmarha-tenyésztők megyei szervezetének elnöke is kifakadt: folyamatosan veszélyben vannak az állatok, emberek; ha nem hoznak hivatalos megoldást, a gazdák fognak tenni saját védelmük érdekében, még ha büntetést is kockáztatnak.

Tánczos Barna a maga során elmondta: a medveproblémát a vadászati törvény nem megfelelő összeállítása generálta. „Sok bátorságra, támogatottságra van szükség, hogy változás álljon be” – hangsúlyozta – már csak azért is, mert a medveügy a lakosság mintegy húsz százalékát érinti, nyolcvan százalék nem érti a probléma lényegét, nem fogja fel, mit jelent a medve mellett élni. Már februárban elkezdték a munkát, minden nyomás ellenére tovább mennek, hamarosan elkészül a településeken való azonnali beavatkozásról szóló tervezet, melyet akár már jövő héten is vitára terjeszthetnek. Az azonnali beavatkozás nem az azonnali kilövést jelenti, erre csak akkor kerülhet sor, ha sikertelen volt az elűzés, az áthelyezés – magyarázta. Ez rövid távú megoldás, szükség van hosszú távú stratégia kidolgozására is, ennek megalkotásába bevonják a medvék által leginkább érintett rétegeket is – jelentett ki Tánczos Barna.