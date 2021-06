Előző írásunk

Többezres tömeg helyett alig valamivel több mint százan vettek részt ma Bukarestben a környezetvédelmi minisztérium előtt szervezett csendes tüntetésen. Gazdák, erdészek, vadásztársaságok képviselői, de civilek is megjelentek, követelve az egyre súlyosabb medveügy mielőbbi megoldását. Ugyanakkor kiállásukat is kifejezték Tánczos Barna miniszter mellett, akit sorozatosan támadnak épp azért, mert megoldást akar hozni a kérdésben. A protestálók az ország minden megyéjéből érkeztek, a székelyföldiek mellett Vranceától Biharig, Argestől Beszterce-Naszódig. A tüntetők kisebb csoportját személyesen fogadta a miniszter. Köztük volt Kovászna megye tíz képviselője, s ott voltak a háromszéki honatyák is. Fejér László Ödön szenátor petíciót nyújtott át a miniszternek, ebben az országos szinten tapasztalható medveproblémát körvonalazták, kérve az áldatlan helyzet mielőbbi megoldását.