A kis balti államok legdélebbikének, Litvániának a történelmében kiemelkedő szerepet játszott Báthory István (1533–86), aki erdélyi fejedelemként nyerte el a lengyel királyi trónt s vele Litvánia nagyfejedelmi címét. Ez utóbbi minőségében felségterülete védelmében három sikeres hadjáratot folytatott IV. (Rettegett) Iván cár ellen is, megakadályozva Oroszország terjeszkedését, kijutását a Balti-tengerhez.

Vilnius

Báthory nevét litván földön mégis elsősorban a szellemi élet fejlesztése és az egyház támogatása érdekében hozott intézkedései őrizték meg. Ő emelte egyetemi rangra a vilniusi jezsuita kollégiumot az 1579-ben kelt alapítólevelével. Célját abban jelölte meg, hogy a szegényebb diákok is elvégezhessék ott a tanulmányaikat, és hogy az egyetem – amely sokáig az egyetlen ilyen rangos tanintézet volt Kelet-Európában – olyan legyen, „akár egy tisztás, ahová, mint a jó tudományok vásárára, gyűljenek össze a környező vidék diákjai tudást és katolikus hitet meríteni” – írta alapítólevelében Báthory. Egyetemi éveik alatt a diákokat felmentették a katonai szolgálat, továbbá minden adó és vám fizetése alól.

Báthory István döntésére gyönyörű fehér márvány tábla emlékeztet a ma tízezer diáknak tudást osztó alma mater belső díszudvarának árkádjai alatt. A táblát – amely Petras Repsis litván szobrászművész alkotása – 1994-ben, az uralkodó emlékének szentelt magyar–lengyel–litván tudományos konferenciát követően a résztvevők jelenlétében avatták fel.

A kezdeményezés a Litvániában élő magyarok kis közösségét dicséri. Ők, mintegy százhúszan – többségük még a szovjet időkben Kárpátaljáról érkezett erre a tájra – 1990-ben alapították meg szövetségüket, amely ugyancsak Báthory István nevét viseli.

Valga

A lett határon álló észtországi Valga városát a 16. század végén Báthory István csapatai foglalták el, így az – egész Livóniával együtt – egy időre a Lengyel Királyság részévé vált. Városi jogokat is Báthory adott Valgának, mégpedig 1584. június 11-én kelt grodnói (most Belarusz) kiváltságlevelében, s hozzá címert is, amelyet egy páncélos kéz szorongatta, magyar típusú szablya ékesít. Ezért június 11-e a város születésnapja, amelyet újabban a határ mindkét oldalán nagyszabású ünnepséggel köszöntenek.

Báthory István emlékműve – észt, magyar és lengyel felirattal – Valga központjában áll. Az észt település 2013-ban testvérvárosi kapcsolatot létesített Sátoraljaújhellyel.

Gliwice

A sziléziai Gliwicében, a Piast-kastély fala előtt nemrégiben felállították az eredetileg Salgótarján központjában álló Báthory István-szobor másolatát. (A város – a gleiwitzi német provokáció nyomán – a II. világháború kirobbantásának volt a helyszíne.)

Salgótarján önkormányzata hivatalosan 1991-ben vette fel a kapcsolatot Gliwicével, legutóbb 2009-ben újították meg testvérvárosi megállapodásukat. Az önkormányzat képviselőinek 2013. évi gliwicei látogatásakor jelentették be, hogy a Bóna Kovács Károly által készített, Báthory István erdélyi fejedelmet, lengyel királyt ábrázoló szobruknak a másolatát Gliwice városának szándékoznak ajándékozni.

Farkas József György